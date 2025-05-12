Запідозрив у зраді: хлопець розійшовся з дівчиною через підключення її телефону до Wi-Fi

Мешканку китайського міста Чунцін пані Лі хлопець запідозрив у зраді через те, що її телефон автоматично підключився до Wi-Fi готелю, куди пара приїхала відпочивати.

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Історію розповідає South China Morning Post. Видання зазначає, що пара вирішила відпочити та зняла номер в готелі.

При поселенні у них попросили документи. Жінка шукала цифрове посвідчення особи на своєму телефоні. Саме в цей момент пара помітила, що її смартфон автоматично підключився до Wi-Fi готелю.

Цей факт насторожив хлопця — він запідозрив Лі у зраді, припустивши, що вона раніше була в цьому готелі з кимось іншим. Попри її заперечення і здивування, йому вистачило одного факту, аби розірвати стосунки.

Лі зізналася, що її не лише не вислухали, а й навіть друзі не повірили в її невинність. Однак згодом вона згадала, що колись працювала в іншому готелі з таким самим ім’ям Wi-Fi та паролем. Саме це, ймовірно, і стало причиною автоматичного підключення.

Вона спробувала пояснити ситуацію колишньому хлопцеві, однак той заблокував її в месенджерах. Зрештою, Лі звернулася до телебачення Chongqing TV, аби публічно захистити свою репутацію.

Репортер особисто перевірив підозрювану ситуацію і довів, що навіть його телефон підключився до Wi-Fi автоматично, що підтвердило версію Лі. Однак вона заявила, що не збирається повертатися до стосунків із чоловіком, який їй не довіряє.

Раніше Фокус писав, як одна фраза подруги на дівич-вечорі відкрила очі нареченій. Через це вона розійшлась зі своїм хлопцем.

Нагадаємо, 26-річна жінка зупинила свого хлопця від освідчення під час весілля їхніх близьких друзів. Це призвело до сварки пари.