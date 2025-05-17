Як у "Втечі з Шоушенка": в'язні втекли через діру в туалеті та залишили "послання" (фото, відео)

В американському місті Новий Орлеан група з 10 в'язнів здійснила втечу з місця позбавлення волі, зробивши дірку в стіні туалету. Також засуджені залишили глузливе послання тюремникам.

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Про це повідомляє BBC.

Журналісти пишуть, що 10 засуджених, серед яких є підозрювані в скоєнні вбивств, спромоглися втекти з місця позбавлення волі. Правоохоронці кажуть, що вони здійснили втечу опівночі, а факт їх зникнення виявили зранку наступного дня.

Представниця місцевого шерифа Сюзен Г'юстон каже, що наймовірніше в'язням допоміг хтось з-поміж штату пенітенціарного закладу. Адже тюрма має високий рівень захисту й охорони, а тому "ніхто не може вибратися з цієї установи без сторонньої допомоги".

Також копи показали фото, на яких видно, як ув'язнені втекли та залишили знущальні повідомлення тюремникам. "Надто легко, лол", — йшлося в одному з повідомлень.

Правоохоронці повідомили, що ув'язнених вдалося зробити дірку в стіні, а також розламати металевий каркас. Це змушує копів підозрювати, що засуджені отримали інструменти ззовні закладу.

Згодом поліція повідомила, що трьох з десяти втікачів наразі вже затримано. Пошуки ще сімох осіб тривають, а їхні імена та фото були оприлюднені поліцією штату Луїзіана в соціальних мережах.

Наразі поліція точно встановила, що справа не обійшлася без "інсайдерів" (людей з-поміж штатних працівників тюрми), адже трьох затриманих впіймали не в тюремній формі. Тому, як повідомила начальниця поліція Нового Орлеана Енн Кіркпатрік, що втеча ув'язнених була "ретельно спланованою".

Вона закликала громадськість повідомляти поліцію та спеціальні служби про будь-яку підозрілу активність. Наразі до розслідування та пошуку злочинців долучилися ФБР, спецпідрозділи поліції, а також Служба Маршалів США. Повідомляється, що підрозділи маршалів уже посилили охорону постраждалих і свідків, які можуть стати жертвами розправи зі сторони втікачів.

Раніше стало відомо, як двоє намагалися втекти з тюрми, переодягнувшись в жінок. Члени злочинного угрупування одягли перуки з чорним волоссям, рожеві спідниці та білі футболки, й навіть використовували накладні груди.

Згодом повідомлялося, що злодій здійснив зухвалу втечу з третього поверху будівлі суду. Відео втечі стало вірусним і коментатори захоплюються навичками південноафриканського Тома Круза.