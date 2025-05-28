"Додатково очорнили": корінне плем'я Бразилії судиться зі світовими медіа через порно

Корінне плем’я марубо з Амазонії подало позов проти The New York Times та низки інших світових медіа через репортаж, у якому стверджувалося, що жителі стали залежними від порнографії після підключення до інтернету через супутникову систему Starlink Ілона Маска.

Related video

Про це пише Daily Mail.

Позов на щонайменше 113 мільйонів фунтів стерлінгів подано в Лос-Анджелесі. Серед відповідачів – також TMZ і Yahoo, які, за словами представників племені, "сенсаціоналізували" оригінальний матеріал NYT та "додатково очорнили" спільноту чисельністю близько 2000 осіб.

Плем’я вимагає спростування, стверджуючи, що стаття "зображає народ марубо як неспроможних впоратися з доступом до сучасних технологій" та шкодить їхньому моральному іміджу.

"Ці матеріали виходять далеко за межі культурного аналізу", — йдеться в позові.

Оригінальний репортаж журналіста NYT Джека Нікаса включав заяви окремих старійшин про негативний вплив цифрових технологій, зокрема згадки про перегляд підлітками порнографії та втрату зацікавлення в традиційних заняттях.

Сам журналіст писав про "небезпеку соцмереж, дезінформацію, групові чати, залежність від відеоігор" — однак згадка про порно швидко потрапила в заголовки інших ЗМІ, включно з TMZ, що супроводили історію відео з заголовком "Starlink Ілона Маска зробив плем’я залежним від порно".

Марубо наголошують: підключення до Starlink принесло багато переваг — можливість викликати медичну допомогу, швидкий зв’язок між поселеннями, доступ до освіти. І хоча лідери стикнулися з викликами нової доби, позов має на меті захистити честь та репутацію їхньої громади.

Нагадаємо, корінне плем'я трагічно забуло, як танцювати, співати колискові та розводити вогонь.

Фокус також писав про те, що асоціація самотніх чоловіків розлючена, що їх очолила дівчина.