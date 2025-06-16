Чоловік одягнув на весілля нові туфлі і залишився без пальців: що сталося (фото)

61-річний британець Мартін Ральф позбувся кількох пальців на ногах після того, як одягнув нове взуття в день свого весілля.

Related video

Історія Ральфа, жителя англійського міста Чешам, вразила користувачів соцмереж. Про це пише People.

Усе почалося 27 липня 2019 року, коли він вирішив одягнути спеціально замовлене ортопедичне взуття на урочистість. Попри попередження, що туфлі замалі, лікарі наполягли: просто розносіть.

"Я тричі повертався на примірку. Я говорив, що взуття занадто мале. Але мені сказали, що просто потрібно потерпіти", — згадує Мартін.

У день весілля біль посилювався, і в середині заходу чоловікові довелося перевзутися. Пізніше він помітив, що палець розпух і вкрився пухирями. Це виявилося початком біди.

Чоловік не може ходити без допомоги, втратив роботу і бореться з постійним болем Фото: SWNS

Діабет став фатальним чинником. Через порушений кровообіг пухир не зажив, і розвинулася інфекція. Антибіотики не допомогли. Лікарі видалили змертвілу тканину, але було вже пізно — почалася гангрена.

"Мені ампутували палець ноги. А потім — ще кілька. Я був у жаху. Це виглядало так, немов там побував м'ясник", — каже Ральф.

Сьогодні він не може ходити без допомоги, втратив роботу і бореться з постійним болем. Свою історію він розповів, щоб попередити інших.

"Якби хтось тоді прислухався до мене, цього можна було б уникнути. Я не хочу, щоб хтось ще пройшов через подібне", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя заморозило весільний торт на цілий рік. Пара з Сан-Франциско (США) вирішила відсвяткувати першу річницю весілля класичним способом. Однак замість солодких ласощів, подружжя відчуло присмак бензину.

Також стало відомо, що наречений зник одразу після клятви. Шість років стосунків закінчилися раптовим розставанням коханих. Наречений Кайлі втік з прийому, а через деякий час опинився в обіймах її родича.