З води показався монстр: рибалка виловив у річці моторошну "інопланетну істоту" (фото)

Німецький рибалка остовпів, побачивши на гачку живу копалину. Нею виявилася мінога, що мешкає в морях і рідко зустрічається в прісній воді.

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Чоловік вирушив на звичайну риболовлю, але, коли вудка різко натягнулася, стало зрозуміло, що він упіймав щось незвичайне. Про це пише NTK.

Звичайна нічна риболовля на річці Рейн (Німеччина) обернулася для 39-річного Штефана Шира справжнім шоком. Замість звичного улову він витягнув з води змієподібну істоту з моторошним ротом, з кільцями гострих зубів.

Штефан, який працює комірником на складі, часто вибирається на риболовлю в пошуках щуки або судака. Тієї ночі він, як завжди, розраховував на скромний улов — але, відчувши сильний опір на волосіні, зрозумів, що спіймав щось незвичайне.

"Коли я витягнув його, то ледь не впустив вудку. Воно виглядало... ну, як щось із фільму "Люди у чорному". Це було страшно", — розповів він місцевим журналістам.

Морська мінога вважається живою копалиною — вона майже не змінилася за 500 мільйонів років Фото: Jam Press

На фото, зробленому відразу після упіймання, видно довге, слизьке тіло, схоже на вугра, і лячну пащу, більше схожу на ротову присоску з кільцями гострих, як бритва, зубів. Істотою виявилася морська мінога — рідкісна хижа риба, що мешкає зазвичай у морях, але зрідка піднімається прісноводними річками для розмноження.

Незвичайну рибу Штефан спіймав недалеко від центру Кельна, що само по собі рідкість, адже міноги вкрай рідко зустрічаються далеко від морського узбережжя. Довжина його улову становила трохи менше метра.

Страхітлива паща, більше схожа на ротову присоску з кільцями гострих зубів Фото: Jam Press

Місцева влада нагадала, що в Німеччині морська мінога перебуває під охороною як вид, що перебуває під загрозою зникнення. Після швидкої ідентифікації рибалка випустив істоту назад у Рейн.

"Це було страшно, але водночас заворожуюче. Я радий, що зміг побачити щось настільки давнє й унікальне на власні очі", — додав Штефан.

За інформацією місцевих учених, морська мінога вважається живою копалиною — вона майже не змінилася за 500 мільйонів років. Це одна з небагатьох істот на Землі, що зберегли давню форму життя. Міноги харчуються, присмоктуючись до зовнішньої поверхні тіла іншої риби і зішкрібаючи з неї шкіру і м'ясо, залишаючи відкриті рани, що кровоточать. Деякі види навіть можуть висмоктувати нутрощі своєї жертви.

Раніше Фокус повідомляв, що туристка знімала "миле" відео про відпустку для мами, а потім помітила щось у воді. Рейчел Меєр зі США просто хотіла насолодитися пастою під сонцем, але зіткнулася з ящером, який, видно, теж був не проти пообідати.

Також стало відомо, що чоловік кинув GoPro в море і зняв щось, що не може пояснити ніхто. Австралійський блогер за допомогою камери випадково зняв під водою об'єкт, що нагадує морську міну. Відео викликало бурхливе обговорення і хвилю тривоги в соцмережах.