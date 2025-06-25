Кішка народила чотирьох кошенят і втратила одне: те, що вона зробила, зворушило мережу (відео)

Молода кішка Момо, що належить 24-річній Лео Чінг Лінг, нещодавно стала матір'ю, народивши чотирьох кошенят. Однак радісна мить обернулася трагічною новиною наступного дня, коли одне із новонароджених кошенят знайшли мертвим.

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Момо за таких умов спершу дбала про своїх живих дітлахів, чим викликала думку у власників про те, що вона не надто переймається своєю втратою. Однак згодом вони побачили, як насправді кішка відреагувала на смерть дитинчати, пише видання Newsweek.

Лео Чінг Лінг розповіла, що вагітність кішки шокувала її. Сім'я сподівалася на один термін пологів, подбавши про зручне місце для цього, але Момо народила раніше, обравши самостійно собі комфортний куточок.

Жінки не було вдома, коли відбулися пологи. Однак, коли вона повернулася, то побачила вже трьох новонароджених кошенят поруч із Момо: їй здалося, що пологи на цьому завершилися, і були доволі швидкими та минули без проблем.

"Ми думали, що пологи закінчилися приблизно о 22:00, оскільки вона годувала своїх трьох кошенят і навіть сама вечеряла. Ми спостерігали за нею приблизно до 12:00, а потім лягли спати", — розповіла засмучена жінка.

Коли ж сім'я прокинулася вранці наступного дня, то виявила, що у коробці лежить мертве руде кошеня. Самої Момо разом з іншими трьома дитинчатами там не було: вона забрала їх у нову схованку на книжковій полиці.

Лео Чінг Лінг спершу подумала, що реакція Момо на смерть кошеняти була стриманою. Однак потім вона побачила, що кішка кілька разів підходила до місця, де було тіло кошеняти, і сиділа біля порожньої коробки, вдивляючись у порожнечу.

"Ми не знаємо, що вона відчуває і чи знає вона про це, але вона точно сумувала деякий час", — зізналася Лео Чінг Лінг.

Користувачі підтримали Момо у коментарях. Їй побажали бути сильною, а також написали, що кошенята дуже пишаються своєю мамою.

Чи можуть коти переживати смерть інших тварин

Дослідження вчених, оприлюднене у серпні 2024 року у виданні Salon, стверджує: коти дійсно можуть переживати смерть інших тварин. Вони можуть дуже болісно переносити такі втрати — так само, як це відбувається у людей.

Нагадаємо, 24 червня у мережі розповіли, як зниклий 10 років тому кіт раптом знайшовся та де він був увесь цей час.

Також 21 червня у Reddit поділилися історією про кішку, яка зникла на 5 тижнів, а тоді власник почув стукіт у двері.