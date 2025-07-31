Дівчата забронювали "арт-готель" у Японії: досі не можуть оговтатись від побаченого (відео)

Дві американки Крістен Пакетт і Джордан Карлайл вирішили поселитися в одному з готелів Японії, який відомий своїм арт-стилем. Коли дівчата зайшли до номера, то побачене їх розсмішило та шокувало, адже номер натякав на свою "неординарність".

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Уродженки США кажуть, що не думали навіть побачити темного підсвічування, червоних штор і такої занадто інтимної атмосфери, як це помітно на ролику в TikTok.

Ролик подруг в соцмережі став вірусним — набрав понад 3,4 млн переглядів. На кадрах помітно, як дівчата заходять в номер готелю BNA Alter Museum, розташованого в Кіото, та замість зручностей вони бачать одне величезне ліжко під важкими бордовими шторами, приглушене світло та інтер'єр, який більше пасував би готелю для побачень.

"Це що, секс-кімната?. "Це прямо "50 відтінків сірого"… Що ти нам забронювала?" — сміється одна з них. Друга дівчина додає, що тут справді "намагалися створити романтичну атмосферу", а за побаченим в однієї з авторок ролика виникло відчуття, наче вони в готелі для кохання.

Пізніше американки розповіли Newsweek більше деталей тієї курйозної історії. Вони розповіли, що звільнилися з роботи три роки тому та поїхали подорожувати світом, а за час туристичної відпустки вже відвідали понад 30 країн.

Перебуваючи в Кіото, вони забронювали номер у BNA Alter Museum, який відомий як готель із концептуальним дизайном номерів. Дівчата ніколи раніше там не зупинялися, але готель виглядав дуже стильно онлайн.

Арт-готель BNA Alter Museum у Кіото Фото: Trip.com

"Ми знали, що готель буде "артистичний", бо на фото він справді виглядав як музей сучасного мистецтва. Але при бронюванні за бонусні бали було вказано, що номер з двома ліжками. А виявилось — одне велике king-size", — кажуть вони.

Навіть під час реєстрації у них виникли сумніви — чи має їхній номер два ліжка. Їм відповіли, що ні, але за потреби друге ліжко можуть принести в номер.

Не бажаючи створювати незручностей, дівчата відмовились і вирушили до номера, не уявляючи, що на них чекає. Коли вони відчинили двері та почали оглядати замовлений номер, то були шоковані від побаченого.

"Ми не хотіли бути "проблемними" гостями й не знали, як виглядає кімната. Тож сказали: усе гаразд. А далі — дивіться відео. Ми були в шоці, але загалом нам готель дуже сподобався — він унікальний і дійсно мистецький", — згадує Крістен.

Попри незручність, дівчата сприйняли ситуацію з гумором і насолодилися перебуванням у незвичайному готелі.

"Ми не мали уявлення, що номер буде таким романтичним. Але чесно — це був класний досвід!" — розповіли героїні історії.

Раніше Фокус розповідав, як жінка була шокована від номера в готелі. Виявилося, що там туалет і душ виявилися повністю відкритими.

Згодом стало відомо, що туристи розповіли про дивні явища в люксовому готелі. Відвідувачі готелю Britannia в Манчестері розповідають, що їм доводиться мати справу з незвичними паранормальними речами — від дивних тіней до трясіння дзеркал і незрозумілих звуків.