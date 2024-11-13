Остання перед пенсією: для Дензела Вашингтона написали нову роль

Актор не сказав, яку роль зіграє. Він також дав зрозуміти, що з'явиться в продовженні "Чорної Пантери", давши зрозуміти, що фільм перебуває в розробці. Marvel Studios офіційно не підтвердила його слова.

69-річний американський актор і режисер Дензел Вашингтон під час розмови з The Today Show на австралійському каналі Channel 9 натякнув, що він зіграє роль, написану режисером і співавтором сценарію "Чорної пантери" Раяном Куглером спеціально для нього перед виходом на пенсію.

Вашингтон підтвердив, що зараз у розробці перебуває третя частина "Чорної пантери". Покійний Чедвік Боузман, зірка цього фільму, кілька разів дякував Дензелу за те, що той оплатив його навчання на програмі Midsummer у Британсько-американській драматичній академії.

Marvel Studios офіційно не підтвердила, що третій фільм "Чорна пантера" перебуває в розробці, попри розкриття ролі Вашингтона. Однак у серпні 2025 року на Disney+ відбудеться прем'єра телесеріалу "Очі Ваканди", натхненного "Чорною пантерою".

Попри захопливі новини, багато шанувальників були засмучені, дізнавшись, що Вашингтон піде на пенсію після того, як зніметься у фільмах "Отелло" і "Король Лір".

Він отримав свою першу роль у телевізійному фільмі 1977 року і дебютував на великому екрані в картині 1981 року "Точна копія". Однією з багатьох нагород, отриманих Вашингтоном, стала премія AFI Life Achievement Award, яку йому вручив Боузман 2019 року.

Чедвік назвав Дензела "найкрутішим актором на планеті".

"Без Дензела Вашингтона не було б "Чорної пантери". Не тільки через мене, а й через увесь мій склад, те покоління стоїть на ваших плечах. Для мене велика честь тепер знати вас, вчитися у вас і працювати разом із вами", — говорив він.

Чедвік Боузман дякує Дензелу Вашингтону, 2019 рік

Перший фільм "Чорна пантера" мав успіх у критиків і комерційний успіх у 2018 році, зібравши понад $1,3 млрд у прокаті. Боузман зіграв Чорну пантеру і знявся разом із Майклом Б. Джорданом, Люпітою Ніонго, Летицією Райт і Анджелою Бассетт.

Після смерті Чедвіка від раку товстої кишки 2020 року сценарій фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди" був переписаний. Ніонго, Райт і Бассетт повторили свої ролі в сиквелі, а Джордан несподівано зіграв камео.

Сиквел, що вийшов у 2022 році, зібрав понад $850 млн у прокаті та отримав високу оцінку критиків.

Раніше Фокус писав, що Дензел Вашингтон посварився з Пі Дідді на білій вечірці.