Залишився кокаїн і спідня білизна: учасник вечірки P.Diddy розповів подробиці

Репер Diddy, якого зараз звинувачують у зґвалтуваннях, 2014 року влаштував прийом для свого друга Міка Мілла в розкішному особняку, який залишив майже в руїнах.

Музичний магнат і репер Шон "Дідді" Комбс, який зараз перебуває під арештом за звинуваченням у зґвалтуваннях, секс-торгівлі людьми та інших злочинах, свого часу влаштовував розкішні вечірки. На яких, як вважають журналісти, і відбувалися злочини. І один із мимовільних учасників подібного прийому, розповів подробиці і навіть надав відео. Про це пише Daily Mail.

Вечірка, влаштована Шоном Комбсом для Міка Міллса

Вечірка, про яку йдеться, відбулася 2014 року в Лас-Вегасі. Шон Комбс влаштував її для свого друга, репера Міка Мілла, на честь його 27-річчя в розкішному особняку за 7 мільйонів доларів.

На прийомі був присутній керуючий нерухомістю Джейсон Гейт. За його словами, Шон "Дідді" Комбс і 850 його гостей залишили після себе кокаїн, порожні пляшки, використані презервативи і закривавлену постільну білизну.

"Наступного дня спальні були в огидному стані. Там були розбиті пляшки з-під алкоголю... кров на постільній білизні, сотні лез для гоління, мастило на комодах і мармурових підлогах. У кущах за боулінгом я знайшов трусики, бюстгальтери і навіть два iPhone", — розповів Гейт.

Тільки оренда особняка обійшлася Дідді в 25 000 доларів за 24 години.

Паризький палац, де Шон Комбс влаштовував вечірку 2014 року

54-річний Гейт поділився відеозаписом вечірки. На ньому видно, як тусовщики прибувають натовпами. Серед відомих осіб — зірка Vine, Кінг Бах, який став коміком, репери French Montana і Lil Durk, а також інші артисти, які стверджують, що є частиною лейблу Міка Мілла Dream Chasers Records.

Їх зустрічали напівоголені танцівниці в масках, а суші подавали на повністю оголеній дівчині.

Учасники вечірки посміхалися в камеру, позуючи зі своїми друзями. У якийсь момент Мілл, Монтана і Дідді стояли на узвишші, щоб виголосити промову, поки один з учасників вечірки запитував, чи є "там нагорі спиртне".

На виставці також була присутня компанія Monster Headphones, яка демонструє ряди навушників, що нині коштують 199,99 доларів.

За словами Гейта, який тривалий час доглядав за особняком, у квітні 2014 року з ним зв'язався особистий помічник Дідді і сказав, що він хоче орендувати приміщення для вечірки на честь Мілла. Прийом відбувся через три дні після дня народження Мілла, але він спеціально хотів, щоб це відбулося в ніч першого бою між Флойдом Мейвезером і Маркосом Майданою.

Реп-магнат передав через свого помічника й інші особливі вимоги.

Шон "Дідді" Комбс на одній зі своїх "білих" вечірок Фото: Getty

"Вони попросили замовити нові замки для всіх внутрішніх дверей спалень і залишити їх закритими до їхнього приїзду задля безпеки. Обидва ключі потрібно було передати особисто Дідді", — розповів Гейт. Його попередили, що прибудуть близько 850 гостей і домовилися про гонорар у розмірі 25 000 доларів за 24 години.

У підсумку прийшло майже 900 гостей, а сам Шон Комбс усе свято був п'яний.

Щоб контролювати роботу протягом вечора і гарантувати безпеку, Гейт погодився залишатися на місці протягом усього терміну оренди.

"Я сказав їм, що у мене є окремий гостьовий будинок у задній частині маєтку, і якщо вони мене не викличуть, я залишуся там. Я пояснив їм, що особняк — це старовинний будинок, а це означає, що всі двері спалень зроблені з масиву дерева з врізними замками з масиву латуні, з кришталевими дверними ручками. Але вони все одно попросили нові замки", — повідомив Гейт.

Однак команда Дідді наполягала на тому, що вартість не має значення, і запропонувала включити вартість двосторонніх замків у вартість оренди місця проведення заходу.

У Дідді нібито був страховий поліс, що покриває особняк, його вміст і будь-які "людські втрати" внаслідок цієї події.

Гейт розповів, що Дідді навіть привіз із собою власні детектори диму. Він попередив, що в них є детектори, але вони наполягли на встановленні своїх, попередивши, що потім заберуть їх із собою.

Журналісти припустили, що в детекторах були приховані камери.

Гейт розповів, що вечірка закінчилася о третій годині ночі і будинок був у хаосі. Він зібрав майже 30 грам кокаїну по всьому будинку.

"Я думав, що всюди розсипана цукрова пудра", — зізнався він.

Незабаром після вечірки стосунки Міка Мілла і Шона "Дідді" Комбса зіпсувалися. Характер їхніх стосунків почав піддаватися сумніву, коли 26 лютого продюсер Родні Джонс подав позов на 30 мільйонів доларів проти Дідді, звинувативши його в сексуальному насильстві.

У позові Джонса йшлося про те, що "репер із Філадельфії, який зустрічався з Нікі Мінаж", нібито вступив у сексуальні стосунки з реп-магнатом, що призвело до припущень про те, що йдеться про Мілл, тому що саме він зустрічався з Мінаж з 2014 по 2016 рік. Також у соцмережі з'явилося відео, де Мілл називає Шона "татком", а потім каже, що "любить його".

Відео з Міллом, записане Шоном Комбсом

Коли нещодавно Мілла запитали на вулиці фанати про Дідді, він заявив: "Ніякої банди Дідді".

Нагадаємо, зараз Шон Комбс, який носить псевдонім "Дідді", перебуває у федеральній в'язниці в Брукліні, штату Нью-Йорк, очікуючи на суд на тлі звинувачень у причетності до таких злочинів, як торгівля людьми з метою сексуальної експлуатації та рекет.

Цивільні позови проти нього включають звинувачення в тому, що він накачав наркотиками і зґвалтував 13-річну дівчинку.