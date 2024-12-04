Хлої Кардаш'ян знялася в пікантній фотосесії для модного глянцю (фото)

У новій фотосесії зірка приміряла образ кролика з Playboy. Хлої Кардаш'ян продемонструвала точену фігуру в спідній білизні.

Американська модель, телезірка і бізнесвумен Хлої Кардаш'ян приміряла кілька образів у чуттєвій фотосесії для модного журналу Bustle і розповіла про своє життя.

Зірка реаліті-шоу позувала перед камерою, демонструючи свою струнку фігуру. На одному пікантному знімку Хлоя позує у вінтажному конусоподібному бюстгальтері, що нагадує культовий образ Мадонни від Жана Поля Готьє 1990 року, і мереживних панчохах Wolford. В іншому місці фотосесії, зафіксованій Еллен фон Унверт, засновниця Good American з'явилася в бюстгальтері Paumé Los Angeles з леопардовим принтом, спідниці Albright Fashion Library і туфлях Le Silla.

Крім спідньої білизни, зірка реаліті-шоу продемонструвала відверту сукню з квітковим принтом від Marc Jacobs і туфлі на підборах з ремінцями від Giuseppe Zanotti. Хлої також приміряла чорну спідню білизну Fleur du Mal і шовковисті кролячі вушка в стилі моделі Playboy.

В інтерв'ю мама двох дітей розповіла про свій день народження і про те, як це бути 40-річною жінкою. "Коли ти молода, ти думаєш, що 40 — це так старо, а тепер я така: "Почекай, я почуваюся так добре! Я в найкращій формі у своєму житті. Я займаюся новими кар'єрними справами. Мені всього близько пів року, як виповнилося 40. Тепер мені наплювати на деякі речі, які я колись робила. За ці роки я намагалася закрити багато глав свого життя, зараз я стала вільною і розсунула свої кордони. Я могла б робити божевільні речі — але це не моє" — поділилася Кардаш'ян.

Раніше Хлої Кардаш'ян розповіла про свій метод боротьби із зайвою вагою.