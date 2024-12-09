Зрадниця Анна Asti потрапила в гучний інтимний скандал: деталі

Карʼєра та шлюб артистки тепер під загрозою. Втім, вона запевняє, що в них з чоловіком усе гаразд.

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Співачка українського походження Анна Asti (Анна Дзюба) серйозно оскандалилася в мережі. Для широкого загалу стали доступні інтимні кадри, на яких артистка начебто зраджує свого чоловіка з іншим. Про це повідомив блогер Богдан Беспалов.

Уродженку Черкас впізнали через відповідні родимки на тілі.

Як натякнув Беспалов, на відео з Asti приятель її чоловіка, російського бізнесмена Станіслава Юркіна.

"Як тепер чоловік співачки Станіслав буде товаришувати і ділитися про "наболіле" з зовсім скоро екстоваришем…Бумеранг долі існує", — написав блогер.

Анна Asti Фото: asti

Співачка українського походження вже відреагувала на злиті кадри в мережу і заявила, що стала жертвою шахраїв, які шантажували її та вимагали за це гроші. За словами Дзюби, інтимні фото дійсно взяті з її телефону, а відео насправді не її.

"На жаль, я стала жертвою злочинців, які незаконно проникли у мій телефон та вкрали особисту інформацію. В результаті було злито мої приватні фотографії, а також додано відео, яке мені не належить. Останні пів року я переживала справжній кошмар, тому що від липня нас зі Стасом ще й шантажували, вимагаючи величезних сум грошей. Всі фотоматеріали призначалися винятково для мого чоловіка, і так, ми маємо особисте інтимне життя", — написала уродженка Черкас.

За словами Asti, у них з Юркіним все гаразд, проте користувачі мережі помітили, що подружжя відписувалося одне від одного в соцмережах.

Хто така Анна Asti

Анна Дзюба стала популярною в дуеті з іншим українським співаком Артемом Умрихіним (Artik). Їхній гурт мав назву Artik & Asti, а пісні були здебільшого про нещасне кохання і набирали мільйонні перегляди в YouTube.

У 2021 році гурт розпався. Дзюба почала сольну кар'єру під псевдонімом Asti, а Умрихін продовжив історію гурту Artik & Asti, найнявши нову солістку.

У 2022 році співачка замовчала російське повномасштабне вторгнення та повернулася до РФ, продовжуючи свою карʼєру там. У 2023 вона отримала російське громадянство.

Нагадаємо, Анна Asti винна Алану Бадоєву велику суму.

Також Фокус писав про скандал з "голою вечіркою" в РФ, у який також потрапила Дзюба.