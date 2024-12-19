Схудла Крістіна Агілера знялася топлес у свій 44-ий день народження (фото)

Стрімке схуднення Крістіни Агілери багато місяців залишається однією з найгарячіших тем для пересудів. Сама співачка спростовує всі домисли про те, що допоміг їй у цьому Оземпік.

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Американська співачка Крістіна Агілера, яка нещодавно вразила світ стрімким схудненням, здивувала шанувальників ще більше, опублікувавши в день свого 44-річчя дуже відверте фото в Instagram.

На чорно-білому знімку вона позує топлес, присівши і прикривши груди рукою. На ній – чорні шкіряні шорти, босоніжки на підборах з ремінцями і кепка з чорної шкіри.

"Костюм на день народження № 44", — підписала пост співачка.

Крістіна Агілера у свій 44-ий день народження Фото: Instagram @xtina

Шанувальники були вражені сексуальним зображенням, і деякі відзначили її моложавий вигляд.

"Старію з роками, але молодша зовні, ось про що я говорю!", "О, люба, це не схоже на тебе!!! Приголомшливо! З днем народження, королева", "О боже... щасливого дня народження, королева. Як завжди, приголомшлива фотографія", "Коли 40 — це нові 20, маєш кращий вигляд, ніж будь-коли!" — пишуть у коментарях.

Один з тих, хто, безумовно, оцінив фотографію, — це давній партнер Христини, її наречений, продюсер Метью Ратлер. Пара познайомилася на зйомках фільму "Бурлеск" 2010 року, де вона знімалася разом із Шер, а він був асистентом. У той період Агілера та її перший чоловік Джордан Бретман переживали болісний розрив. Після розлучення з ним у жовтні того ж року, вона почала зустрічатися з Ратлером через місяць.

Метт освідчився артистці на День святого Валентина ще 2014 року. У них народилася донька на ім'я Саммер Рейн Ратлер. У Христини також є син Макс від попереднього шлюбу з Джорданом. Пара одружилася 2005 року і розлучилася п'ять років потому, а їхнє розлучення було завершено у квітні 2011 року.

До Джордана Христина зустрічалася зі своїм танцюристом Хорхе Сантосом у період з 2000 по 2002 рік, що стало її першим публічним романом.

Серед тих, з ким вона ще зустрічалася, був вокаліст Limp Bizkit Фред Дерст.

Раніше Фокус писав, що Крістіна Агілера різко втратила вагу, підігрівши чутки про вживання Ozempic.