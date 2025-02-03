Експертка розшифрувала, про що говорили Б'янка Цензорі та Каньє Вест перед витівкою на "Греммі"

Репер керував діями своєї дружини і скеровував її по ходу перфомансу.

Related video

Перед скандальною появою Б'янки Цензорі на червоній доріжці премії "Греммі 2025" її чоловік Каньє давав їй команди, що потрібно робити, пише Daily Mail. За словами Ніколи Хіклінг, засновниці і провідної аналітикині LipReader, Вест просив свою дружину зняти пальто і показати все.

Експертка з читання по губах проаналізувала розмову подружжя. Вест, мабуть, сказав Цензорі: "Ти зараз влаштуєш сцену", на що австралійська модель схвально кивнула. "Влаштуєш сцену, я скажу, що це матиме сенс", – додав репер.

Цензорі знову кивнула головою, на що Каньє сказав: "Залиш це позаду себе і повернися, я тебе спіймав".

"Гаразд, підемо", – відповів Цензорі, за словами Хіклінг.

Пара швидко пішла після обурливого моменту, і ходили чутки, що їх попросили покинути захід. Однак інше джерело повідомило, що вони пішли за власним бажанням, а точна історія залишилася невідомою.

Натомість експертка з мови тіла Джуді Джеймс охарактеризувала поведінку пари та їхні відчуття в той момент, коли Б'янка скинула з себе шубу, поставши перед публікою в одній прозорій сукні на повністю голе тіло.

Вона зазначає, що Каньє дивився на груди дружини, коли вона позувала на червоній доріжці "Греммі", наче це був якийсь науковий експеримент.

"Його похмурий вираз обличчя навряд чи промайнув, коли вона скинула з себе довгу шубу, щоб усе оголити, але мова тіла Бьянки, схоже, натякала на зміну емоційного стану, коли вона зробила цю остаточну, таку, шокуючу заяву, оголивши все", – продовжила вона.

Однак, незважаючи на її сміливий вигляд, Джеймс припустила, що модель все ж відчувала певну нервозність.

"Вона з'явилася в пальто з упевненим, чудовим поглядом моделі з подіуму, але її погляд на Каньє, перш ніж вона його зняла, показав проблиск чогось схожого на нервозність, і, схоже, нервозність змусила її порушити власне правило позування, розсміявшись у якийсь момент. Однак, щойно вона роздяглася, вираз її очей змінився на той, що свідчив про пригнічений страх", – зауважила Джуді.

Пара їде після ажіотажу, викликаного їхньою появою

Джеймс також вказала на схрещені ноги Цензорі і те, як вона незвично незграбно поклала руки на стегна, що свідчило про її тривогу в останній момент.

"Вони прийняли одну позу як пара, обійнявши одне одного за спини, і фірмова риса Б'янки — стояти з розправленими плечима і вигнутою спиною – справді створювала враження, ніби це був не тільки його трюк, а й її трюк. Пара, мабуть, у захваті від того, як їм вдалося шокувати в чистому рок-н-рольному стилі на заході, де шокування майже стало нормою", – підсумувала експертка.

Раніше Фокус писав, що після церемонії Бьянка переодяглася в менш прозоре вбрання і запалила з чоловіком на афтепаті.