Оголена Бʼянка та перелякана Бейонсе: меми з церемонії "Греммі-2025" (фото)

Бʼянку Цензорі та Каньє Веста навіть вивели з події після їхньої епатажної події. А Бейонсе несподівно для самої себе стала першою афроамериканкою, яка отримала "Греммі" за кантрі-альбом.

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У ніч на 3 лютого 2025 року пройшла щорічна музична церемонія "Греммі". Традиційно: якщо відбувається гучна подія, без мемів не обійтися. Фокус зібрав реакцію користувачів мережі на появу зірок на заході у Лос-Анджелесі.

Поява Бʼянки Цензорі

Уже не вперше дружина Каньє Веста зʼявляється на публіці практично оголеною. Її образ на "Греммі-2025" також майже нічого в себе не включав, окрім абсолютно прозорої сітчастої сукні тілесного відтінку. Цензорі вдягнула її без спідньої білизни, що викликало неабиякий шок у соціальних мережах і в глядачів.

Справедливості заради, спочатку дружина Веста прийшла в шубі, проте майже одразу скинула її, залишившись фактично без одягу, після чого епатажне подружжя навіть вивели з будівлі.

У﻿ мережі почали жартувати, що "сьогодні без хтивого понеділка", а мемні фльорки прикрили оголене тіло Бʼянки.

Каньє Вест та Бʼянка Цензорі на "Греммі-2025" Фото: Соцмережі

Окремим мемом став хлопчик, який задивився зацікавленим поглядом на образ Бʼянки, яка в цей момент позувала на червоній доріжці "Греммі".

Бʼянка Цензорі на "Греммі-2025" Фото: Соцмережі

Бейонсе

Американська співачка Бейонсе стала першою афроамериканкою, яка отримала "Греммі" за кантрі-альбом "Cowboy Carter". А ще одну нагороду їй довелося розділити з Майлі Сайрус за найкраще кантрі-виконання дуетом/групою "II Most Wanted".

Реакція Бейонсе насмішила мережу: артистка ніби зовсім не очікувала, що зараз назвуть її імʼя.

"Я кожен день 2025 року", — пишуть користувачі мережі.

Бейонсе на "Греммі-2025" Фото: Соцмережі

Сабріна Карпентер

25-річна американська співачка та акторка Сабріна Карпентер отримала шість номінацій, але перемогу здобула лише у двох: "Найкраще сольне попвиконання" та "Найкращий вокальний попальбом".

У мережі засмутилися, що артистка звернула на себе більшу увагу, ніж Лана Дель Рей.

Фото: Соцмережі

Окремим мемом став ковток Сабріни з фляжки, прикрашеної дорогоцінним камінням, яка пасувала до її вечірньої сукні.

Сабріна Карпентер на "Греммі-2025"

Син Вілла Сміта зі "шпаківнею"

Джейден Сміт також став гостем "Греммі-2025". Син Вілла Сміта здивував однією частиною свого образу: родзинкою став його головний убір у вигляді замку. Тривимірний аксесуар створений брендом Abodi у співпраці з Сильвестром Мако. Для обличчя в ньому було вирізано отвір. У мережі цей убір охрестили шпаківнею через його форму, а також порівняли з Віллемом Дефо.

Син Вілла Сміта зі "шпаківнею"

Нагадаємо, українська співачка Jerry Heil відвідала церемонію "Греммі-2025".

Також Фокус писав про реакцію мережі на образ Джейдена Сміта.