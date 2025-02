Шокова терапія від Б'янки Цензорі та грандіозний провал Тейлор Свіфт: підсумки "Греммі 2025"

Тріумфаторкою премії стала Бейонсе, яка нарешті отримала нагороду в номінації "Альбом року". Колекція її статуеток сягнула рекордних 35 штук.

67-а щорічна музична церемонія нагородження премією "Греммі" відгриміла в Лос-Анджелесі. Вона пройшла на арені Crypto.com, а ведучим п'ятий раз поспіль став південноафриканський комік Тревор Ноа. Фокус розповідає, чим запам'ятався захід у 2025 році.

Премію "Греммі" було присуджено найкращим записам, композиціям і артистам із 16 вересня 2023 року до 30 серпня 2024 року за вибором членів Академії звукозапису. Лідером за кількістю номінацій стала Бейонсе. Вона претендувала на 11 нагород, з яких повезла додому три золотих грамофони.

Кендрік Ламар, номінований у п'яти категоріях, переміг у кожній з них, зокрема числі отримавши нагороду за пісню "Not Like Us" в номінації "Запис року" і "Пісню року", що зробило її найтитулованішою реп-піснею в історії "Греммі". У всіх чотирьох заявлених номінаціях перемогла і Сьєра Феррелл. Але про все по порядку.

Публічний стриптиз Бьянкі Цензорі

Б'янка Цензорі та її чоловік, репер Каньє Вест, яких, так і незрозуміло, запросили на церемонію чи ні, змусили говорити про себе світ, зробивши всього кілька кроків червоною доріжкою, а потім поїхавши з місця проведення церемонії. Б'янка стояла перед фотографами в довгій шубі до п'ят, а потім, повернувшись спиною до чоловіка, скинула її з себе, і всі зойкнули, тому що на ній не було абсолютно нічого, окрім абсолютно прозорої міні-сукні-сіточки. Натомість Каньє зберігав кам'яний вираз обличчя в чорній футболці та джинсах, заховавши очі за сонцезахисними окулярами, поки Б'янка придушувала переляк і виглядала напруженою.

Пару одразу ж вивели за межі будівлі, і вони поїхали геть, що не завадило їм пізніше щосили відриватися на афтепаті, для якої Б'янка одягнулася "на півшишечки" скромніше.

До чого був цей перфоменс, історія та її ініціатори замовчують, але не виключено, що таким чином Вест рекламує чи то новий альбом, чи то нову колекцію одягу. У будь-якому разі, витівку подружжя тепер будуть згадувати ще довго.

Джейден і Віллоу Сміт: мамині модники

Діти оскароносного Вілла Сміта, який був співведучим церемонії, 26-річний Джейден і його 24-річна сестра Віллоу відзначилися в категорії найнеоднозначнішого вбрання. Молодий артист розгулював килимовою доріжкою в чорному смокінгу від Louis Vuitton, пошитому на замовлення та кросівках New Balance. Однак родзинкою його образу став головний убір. Сміт-молодший хизувався із замком на голові. Тривимірний аксесуар створений брендом Abodi у співпраці з Сильвестром Мако. Для обличчя в ньому було вирізано отвір. У мережі цей убір охрестили шпаківнею через його форму та не забарилися видати сотні мемів на тему дивного вбрання непо-дитини.

Не підкачала і сестра Джейдена. Віллоу не стала сильно заморочуватися, що вдягнути, і прийшла в нижній білизні, розшитій сріблястими візерунками, накинувши зверху довге пальто від Alexander McQueen з колекції осінь-зима 2025. Вона доповнила образ каблучками від L'enchanteur і Messika, завершивши його чорними туфлями Versace Medusa. Не забула міс Сміт і про зуби, прикрасивши їх газнокольоровими дорогоцінними гріллзами.

Тріумф Бейонсе

43-річна Бейонсе, у якої тепер 35 "Греммі" і 99 номінацій на цю премію, нарешті завоювала найочікуванішу нагороду – за "Альбом року" за кантрі альбом "Cowboy Carter". Статуетку їй вручили співробітники пожежної служби Лос-Анджелеса, яким вона подякувала за порятунок і безпеку, а підтримати її прийшли Jay-Z, обвинувачений у зґвалтуванні, та її 13-річна донька Блю Айві. Дівчина красувалася в синій сукні з ліфом, а зростом уже наздогнала свою зіркову матір.

Бейонсе стала першою чорношкірою жінкою, яка здобула нагороду за альбом року з 1999 року, коли цей титул завоював альбом Лорін Гілл "The Miseducation of Lauryn Hill", а також найбільш нагороджуваним і найбільш номінованим артистом в історії "Греммі". Із церемонії 2025 року вона забрала чотири нагороди. Крім "Альбом року", у неї перемоги в категоріях "Найкращий кантрі-альбом" і "Найкраща кантрі-пісня".

Випущений у березні 2024 року "Cowboy Carter" – восьмий студійний альбом співачки і перший у жанрі кантрі. Найбільшу популярність здобула композиція "Texas Hold 'Em. R&B".

"Texas Hold 'Em. R&B" — одна з найкращих пісень в альбомі Бейонсе "Cowboy Carter"

Головний аутсайдер премії "Греммі 2025"

Тейлор Свіфт вирушила на премію "Греммі 2025" у червоній сукні, передчуваючи перемогу, оскільки була номінована в шести категоріях. Цього року її альбом "The Tortured Poets Department" претендував на "Альбом року". Якби вона виграла, це була б її п'ята перемога в цій категорії. Вона отримала цей титул 2010 року за "Fearless", 2016 року за "1989", 2021 року за "Folklore" і 2024 року за "Midnights". Однак встановити рекорд як виконавиці, яка перемогла в цій категорії п'ять разів, їй завадила Бейонсе. До речі, Тейлор нагородила її за найкращий кантрі-альбом. Однак рекорд у Свіфт таки є.

Вона – перший артист, який сім разів номінувався на премію "Греммі" за альбом року. Серед інших номінацій у Тейлор – "Найкращий поп-вокальний альбом", а її пісня "Fortnight" була номінована на "Пісню року", "Запис року" і "Найкраще музичне відео". Вона і Грейсі Абрамс також номінувалися на "Найкраще поп-виконання дуетом/групою" за спільну роботу над піснею "Us".

Невдача не завадила Тейлор хвацько витанцьовувати в залі

Яскравий виступ Сабріни Карпентер

Сабріна Карпентер привнесла стару голлівудську драму і стиль у свій перший виступ на "Греммі" 2025 року. Виконавиця пісні "Espresso" і вперше номінована на премію "Греммі" вийшла на сцену з ретельно продуманим і кумедним живим виступом. Вона з'явилася в блискучому смокінгу і показала старомодний театральний вихід, прикинувшись, що випадково впустила тростину, перш ніж заспівати уривок з "Espresso" під джазове піаніно.

Але на цьому Сабріна не закінчила. Вона зірвала смокінг і продовжила співати в корсетному трико ніжно-блакитного кольору, а поруч з'явилися танцюристи. У якийсь момент Карпентер почала танцювати степ у туфлях Christian Louboutin.

Співачка пройшла червоною доріжкою в схожому пудрово-блакитному кольорі і зберегла тему голлівудського гламуру живою за допомогою зухвалої сукні з глибоким вирізом на спині, що вирізнялася високим вузлом з діамантом, що спускається її плечима, а потім – униз по спині. Індивідуальна сукня JW Anderson була прикрашена безліччю пір'я навколо стегон і вздовж оздоблення шлейфу.

З премії Карпентер пішла з нагородами, перемігши в категорії "Найкращий поп/вокальний альбом" за свою платівку "Short n' Sweet" і "Найкраще сольне поп-виконання".

Хто виграв "Греммі 2025": повний список головних переможців:

Найкраща нова артистка : Чаппелл Рон;

: Чаппелл Рон; Запис року : Кендрік Ламар – "Not Like Us";

: Кендрік Ламар – "Not Like Us"; Пісня року : Кендрік Ламар – "Not Like Us";

: Кендрік Ламар – "Not Like Us"; Альбом року : Бейонсе – "Cowboy Carter";

: Бейонсе – "Cowboy Carter"; Найкращий кантрі-альбом : Бейонсе – "Cowboy Carter";

: Бейонсе – "Cowboy Carter"; Найкращий рок-альбом : "The Rolling Stones" – "Hackney Diamonds";

: "The Rolling Stones" – "Hackney Diamonds"; Найкращий поп/вокальний альбом : Сабріна Карпентер – "Short n' Sweet";

: Сабріна Карпентер – "Short n' Sweet"; Найкращий танцювальний/електронний альбом : Charli XCX – "Brat";

: Charli XCX – "Brat"; Найкращий R&B-альбом : Кріс Браун – "11:11" (Deluxe);

: Кріс Браун – "11:11" (Deluxe); Найкращий альтернативний альбом: St. Vincent – "All Born Screaming";

St. Vincent – "All Born Screaming"; Найкращий латинський поп-альбом : Шакіра – "Las Mujeres Ya No Lloran";

: Шакіра – "Las Mujeres Ya No Lloran"; Найкращий розмовний альбом : Джиммі Картер – "Last Sundays in Plains: A Centennial Celebration";

: Джиммі Картер – "Last Sundays in Plains: A Centennial Celebration"; Найкращий рок-виступ : "The Beatles" – "Now and Then";

: "The Beatles" – "Now and Then"; Найкраще кантрі-виконання в дуеті : Бейонсе і Майлі Сайрус – "II Most Wanted";

: Бейонсе і Майлі Сайрус – "II Most Wanted"; Найкраще поп-виконання в дуеті/групі : Леді Гага і Бруно Марс – "Die With a Smile";

: Леді Гага і Бруно Марс – "Die With a Smile"; Найкраща музика для візуального медіа (фільми, ТБ): Ганс Циммер – "Дюна: Частина друга".

