Каньє Вест проігнорував Б'янку Цензорі

Після вечірки репер похвалився успіхом його витівки, показавши кількість пошукових запитів з ім'ям Б'янки Цензорі.

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30-річна Б'янка Цензорі, дружина американського репера Каньє Веста, до якої після її витівки з оголенням на "Греммі 2025" прикута увага всього світу, потрапила в незручну ситуацію на приватній вечірці, яку музиканту довелося організувати після того, як він пішов із церемонії. На цей момент звернув увагу таблоїд Daily Mail.

На заході, влаштованому в клубі Living Room Club, дівчина вирішила показати свої вокальні дані і заспівала в караоке пісню Адель "Rolling In The Deep". На ній було чорне напівпрозоре боді, під яким традиційно не спостерігалося спідньої білизни.

Б'янка всіляко намагалася привернути до себе увагу чоловіка, співаючи і танцюючи, але той з кам'яним обличчям втупився у свій телефон і щось читав у ньому. Зрештою він забрав у неї мікрофон і взявся виконувати один зі своїх треків.

На відео, опублікованих на фан-сторінці Веста в Instagram, Б'янка активно витанцьовує разом із гостями вечірки і навіть обіймається з якимось чоловіком за спиною у репера. При цьому вона виглядає дуже задоволеною, чого не скажеш про її обличчя під час перфомансу на "Греммі 2025".

Після скандалу на церемонії Каньє розкритикував її, назвавши нудною. Незважаючи на те, що він був номінований на нагороду, до приміщення, де проводився захід, він навіть не дійшов. Після роздягання Б'янки пару попросили на вихід.

Каньє і його дружина сіли у свій хромований Maybach за $500 тисяч і поїхали геть.

Тим часом експерти гадають, що відчувала Б'янка, і намагаються виявити таємні прохання про допомогу. Джуді Джеймс, експерт з мови тіла, вважає, що дружина Веста придушувала страх і почувалася дуже некомфортно, оголюючись перед камерами.

Натомість Каньє похвалився тим, що ім'я його дружини стало найпопулярнішим запитом у Google. У сторіс Instagram він поділився скріншотом результатів пошуку, на яких "bianca censori grammys" було знайдено на п'ять мільйонів запитів, що вище за пошук переможців премії "Греммі".

Б'янка за пошуковими запитами переплюнула переможців "Греммі 2025"

Він також виставив на продаж чорне боді Б'янки, в якому вона була на вечірці, і розмістив знімок "невидимої сукні" з червоної доріжки "Греммі 2025".

Та сама сукня, яка не ховає нічого

Через скандал на "Греммі" Каньє втратив контракт на $20 мільйонів на виступ у Японії. У травні він мав виступати з двома концертами в Tokyo Dome у травні, але тепер інвестори передумали.

"Каньє просто псує всі можливості, які йому надаються. Цей трюк був неймовірно моторошним і був зустрінутий в Японії з жахом. Японія переживає культурне пробудження щодо прав жінок, і рух MeToo тут дійсно сильний. Те, що він зробив, розглядається як акт примусового контролю, що абсолютно неприйнятно. Він абсолютно неправильно оцінив Японію в культурному плані", – пояснило джерело.

Його американські колеги і прихильники також обурені трюком, який був влаштований перед рекламними щитами з проханням про благодійні пожертви для допомоги тим, хто втратив свої домівки та життя в лісових пожежах у Лос-Анджелесі.

Раніше Фокус писав, як хвилинний перфоманс з оголеним обличчям врятував всю церемонію "Греммі 2025".