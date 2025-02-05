Джулія Фокс повторила голий образ Б'янки Цензорі (фото)

Дизайнери активно просувають тренд на невидимі сукні, і Фокс знялася в одній з них.

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Колишня дівчина Каньє Веста Джулія Фокс, американо-італійська модель і акторка, відома своєю любов'ю до епатажного і відвертого вбрання, мимоволі повторила гучний образ Б'янки Цензорі. Вона знялася в новому рекламному кампейні бренду Christian Cowan в абсолютно прозорій сукні. Відповідні фото і Джулії, і сукні у всіх подробицях з'явилися на сторінці дизайнера в соцмережі.

Сукня виконана з повністю прозорої та невидимої сіточки. Однак, на відміну від вбрання дружини Веста, в цій сукні причинні місця прикриті аплікацією з червоного пір'я, а ззаду — шнурівкою.

Перед об'єктивом Фокс, яка часто кардинально змінює колір волосся, постала з рудою стрижкою піксі та тонкими бровами-ниточками.

На гучній церемонії "Греммі 2025" Джулія відзначилася своїм вбранням, прийшовши у вбранні з топа і спідниці з панчіх, під які, щоправда, одягла спідню білизну. Яскравою частиною її образу стали гумові жовті рукавички для миття посуду з білими манжетами, які дуже контрастували з іншими речами чорного кольору. Не дивно, що вона потрапила до списку знаменитостей, одягнених найгірше.

Свого часу Джулія Фокс зустрічалася з Каньє Вестом, але їхній роман не був тривалим. Вона зуміла використати популярність, що звалилася на неї, ставши затребуваною моделлю, написала книгу й активно просуває сама себе, ставши помітною фігурою в модній індустрії. За її словами, вона шкодує про ці стосунки.

Раніше Фокус писав, що зовсім недавно Фокс знялася в рекламі косметичного бренду абсолютно оголеною у вагоні метро.