Бос "Греммі" вперше прокоментував скандал із Б'янкою Цензорі на червоній доріжці

На червоній доріжці "Греммі" не вітається зайва оголеність, тож дії Б'янки є порушенням стандартних рекомендацій щодо підбору гардероба.

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Виконавчий продюсер "Греммі 2025" Радж Капур відреагував на публічне оголення Б'янки Цензорі на червоній доріжці премії. У бесіді з People він сказав, що гості мають дотримуватися дрес-коду "black tie", але "це можна інтерпретувати по-різному".

"Очевидно, що для всіх, хто виступає на шоу, є дрес-код, якого ми повинні дотримуватися. Але що стосується присутніх і номінантів, то це те, за що повинна буде відповісти Академія звукозапису, яка вручає "Греммі"", – пояснив він.

Відповідно до "Стандартних і практичних рекомендацій щодо гардеробу" для церемонії, опублікованих Deadline 2013 року, "сідниці і жіночі груди" мають бути "адекватно прикриті". Також слід уникати прозорого або просвічуваного одягу, який може потенційно оголити соски жіночих грудей. Правилами заборонено "оголювати оголену плоть під вигинами сідниць і сідничної щілини" і вимагається, щоб "область геніталій була адекватно прикрита, щоб запобігти видимому оголенню шкіри".

Раніше New York Post повідомляв, що вдягнути невидиму сукню Б'янку Цензорі змусив її чоловік Каньє Вест. Вона, за словами інсайдерів, хотіла вибрати більш закрите вбрання, в якому б почувалася комфортно на заході.

Поки ажіотаж навколо його дружини не вщух, репер виставив на продаж чорне напівпрозоре боді на кшталт того, в якому Б'янка була на афтепаті. Вартість речі — $20.

Водночас Вест зазнав збитків на десятки мільйонів доларів, оскільки його японські партнери, які збиралися організувати його виступи в Токіо, після витівки артиста і його поводження зі своєю дружиною були шоковані.

Раніше Фокус писав, що у Каньє Веста, який розкритикував церемонію "Греммі", назвавши її нудною, діагностували аутизм. Раніше він вважав, що у нього біполярний розлад, але цей діагноз виявився помилковим.