Джулія Фокс з'явилася "топлес" на модний показ (фото)

Модель любить епатаж, але намагається не перетинати межу.

Related video

Колишня дівчина Каньє Веста Джулія Фокс, яка нещодавно відзначила своє 35-річчя, викликала ажіотаж, з'явившись "топлес" на показі I Only Wear MAC для Тижня моди в Нью-Йорку, пише Daily Mail. Вона продемонструвала образ, який був вельми неоднозначним: попри весь одяг, вона все ж була напівоголеною.

Джулія одягла класичний двобортний бежевий тренч довжиною міді, який майже повністю закривав її фігуру. Він мав приємний вільний крій, попри те, що був туго затягнутий навколо її тонкої талії, і доходив до середини її литок.

Під верхнім одягом модель носила щось на кшталт топа кольору помаранчево-коричневого кольору, який, здавалося, був відлитий за її оголеними грудьми. Знаменитість періодично розорювала верх тренча, щоб продемонструвати пікантну деталь гардероба.

Модель продемонструвала пікантний топ

Джулія одягла помаранчеві бежеві панчохи і завершила образ бежевими туфлями Jimmy Choo, прикрашеними кількома візерунками.

Фокс знебарвила брови, додала димчасті тіні для повік і гладко зачесала волосся назад.

Як і Б'янка Цензорі, Джулія дуже любить демонструвати своє тіло на публіці та в рекламі. Нещодавно вона знялася для косметичного бренду, спустившись у метро в чому мати народила, а потім приміряла невидиму сукню в кампейні чергового модного дизайнера. Щоправда, на відміну від скандального вбрання дружини Каньє Веста, це було трохи скромніше, оскільки всі інтимні місця закривала аплікація з пір'я.

Раніше Фокус писав, що Джулія Фокс зробила камінг-аут після розставання з Каньє Вестом.