59-річна Елізабет Герлі показала фігуру в бікіні: у чому її секрети (фото)
Знаменитість привітала свою подругу з днем народження архівним і свіжим фото. Раніше вона розповідала, яких правил дотримується в харчуванні.
59-річна англійська акторка та модель Елізабет Герлі продемонструвала фігуру в білосніжному бікіні. Знімками зірка екрану ділиться в Instagram з понад 3 млн підписників.
Герлі привітала свою подругу з днем народження.
"З днем народження Трін-а-лінг. Щоб ми разом позували в наших бікіні ще багато років", — написала Елізабет.
Сара-Джейн Данкансон "Трінні" Вудолл — британська підприємиця, бізнес-леді та засновниця косметичного бренду Trinny London. 8 лютого їй виповнився 61 рік.
На першому фото жінки позували в 1994 році топлес.
А на другому іменинниця та її подруга постали вже через 30 років — у 2024. Елізабет позувала в білому бікіні, соломʼяному капелюсі та сонцезахисних окулярах. Тим часом Сара-Джейн Данкансон постала в синьому купальнику, головному уборі та також прикрила свої очі від сонця окулярами.
У коментарях користувачі мережі почали жартувати, що варто було детальніше відтворити фото 1994 року.
До слова, самій Елізабет Герлі за кілька місяців виповниться 60 років. Вона час від часу дивує своїх прихильників, демонструючи струнку фігуру в купальниках на відпочинку.
Секрети фігури Елізабет Герлі
Акторка не дотримується суворих дієт, проте кілька правил харчування все ж має.
"Мої смаки доволі прості — я не п'ю дивні зелені соки або щось на кшталт цього. Я завжди стежу за тим, що я їм. Я ніколи не хотіла їсти оброблену їжу. Ще в підлітковому віці я завжди дивилася на етикетки на продуктах харчування", — говорила Герлі
А нещодавно Елізабет внесла нові зміни, відмовившись від розфасованих сендвічів.
Нагадаємо, Елізабет Герлі приміряла яскраве бікіні.
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