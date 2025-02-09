59-річна Елізабет Герлі показала фігуру в бікіні: у чому її секрети (фото)

Знаменитість привітала свою подругу з днем народження архівним і свіжим фото. Раніше вона розповідала, яких правил дотримується в харчуванні.

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59-річна англійська акторка та модель Елізабет Герлі продемонструвала фігуру в білосніжному бікіні. Знімками зірка екрану ділиться в Instagram з понад 3 млн підписників.

Герлі привітала свою подругу з днем народження.

"З днем народження Трін-а-лінг. Щоб ми разом позували в наших бікіні ще багато років", — написала Елізабет.

Сара-Джейн Данкансон "Трінні" Вудолл — британська підприємиця, бізнес-леді та засновниця косметичного бренду Trinny London. 8 лютого їй виповнився 61 рік.

На першому фото жінки позували в 1994 році топлес.

Елізабет Герлі з подругою Фото: Instagram/Elizabeth Hurley

А на другому іменинниця та її подруга постали вже через 30 років — у 2024. Елізабет позувала в білому бікіні, соломʼяному капелюсі та сонцезахисних окулярах. Тим часом Сара-Джейн Данкансон постала в синьому купальнику, головному уборі та також прикрила свої очі від сонця окулярами.

У коментарях користувачі мережі почали жартувати, що варто було детальніше відтворити фото 1994 року.

Елізабет Герлі з подругою Фото: Instagram/Elizabeth Hurley

До слова, самій Елізабет Герлі за кілька місяців виповниться 60 років. Вона час від часу дивує своїх прихильників, демонструючи струнку фігуру в купальниках на відпочинку.

Секрети фігури Елізабет Герлі

Акторка не дотримується суворих дієт, проте кілька правил харчування все ж має.

"Мої смаки доволі прості — я не п'ю дивні зелені соки або щось на кшталт цього. Я завжди стежу за тим, що я їм. Я ніколи не хотіла їсти оброблену їжу. Ще в підлітковому віці я завжди дивилася на етикетки на продуктах харчування", — говорила Герлі

А нещодавно Елізабет внесла нові зміни, відмовившись від розфасованих сендвічів.

Нагадаємо, Елізабет Герлі приміряла яскраве бікіні.

Також Фокус писав про те, як виглядає 22-річний син Елізабет Герлі.