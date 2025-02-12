Гола Б'янка Цензорі запустила новий тренд у пластичній хірургії

Після витівки Бьянкі Цензорі багато жінок переглянули свої стандарти краси і тепер хочуть фігуру "пісочний годинник".

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Поява 30-річної Б'янки Цензорі на червоній доріжці "Греммі 2025" в абсолютно прозорій сукні на повністю оголене тіло спричинила не тільки грандіозний скандал, а й змусила багатьох жінок переглянути стандарти краси. За словами пластичного хірурга Крістофера Кости з Platinum Plastic Surgery в Лас-Вегасі, фігура дружини Каньє Веста стала прикладом для наслідування.

За його словами, кількість дзвінків і особистих повідомлень від клієнтів, які бажають домогтися її стрункої пишної форми, зросла на 50%.

"Ми отримали багато уваги від цього. Це багато говорить про те, чого насправді шукають жінки. Я думаю, що особливо в пластичній хірургії люди автоматично припускають, що всі хочуть виглядати дуже збільшеними і дуже фальшивими по суті, але у 2025 році настала епоха непомітної хірургії. Люди хочуть мати природний вигляд. Я думаю, що її тіло – це дійсно гарний баланс дуже округлих і пишних форм, але водночас вона має природний вигляд. Вона не виглядає надмірно. Вона просто має гарний вигляд", – сказав він.

Для тих, хто хоче досягти "силуету Б'янки", процедура зазвичай передбачає ліпосакцію і переміщення жиру в певні області, щоб стратегічно створити "фігуру пісочного годинника". Однак доктор Коста наголосив, що не кожен тип статури підходить для трансформації, попередивши, що досягнення пропорцій Цензорі залежить від природної статури людини.

Залежно від обсягу необхідної роботи, ціна на перетворення в стилі Бьянки коливається від $30 000 до $75 000.

Після скандального виходу Цензорі з'явилося багато домислів на тему того, чи сама вона зважилася на це, чи її змусив чоловік. У тепер уже видаленому акаунті в Х Вест писав, що його дружина сама прийняла рішення, але вона не зробила б цього без його схвалення.

Він також заявив, що він "панує над своєю дружиною".

"Це не феміністка, яка прокинулася. Вона з мільярдером, навіщо їй слухати вас, тупих жебраків с**".

Після перфомансу пари багато знаменитостей і пересічних користувачів закликали заборонити їм з'являтися на червоних доріжках будь-яких заходів.

Раніше Фокус писав, що Каньє Вест і Бьянка Цензорі посварилися перед виходом на "Греммі 2025".