Кім Кардаш'ян обіграла скандальний образ Б'янки Цензорі на публіці

Власниця бренду спідньої білизни та одягу для дому дедалі частіше обирає для виходу у світ максимально невидиме вбрання, яке буквально зливається з її тілом.

44-річна американська бізнесвумен і світська левиця Кім Кардаш'ян відвідала вечірку з нагоди 60-річчя Кріса Рока в клубі Crane у Нью-Йорку, і багато хто відзначив, що її вбрання дуже перегукувалося зі схожим ансамблем Б'янки Цензорі, хоч і було набагато скромнішим, пише Daily Mail.

Вона з'явилася в комбінезоні абсолютно тілесного кольору, який включав у себе і взуття такого ж кольору, заховане під тканиною. Поверх нього Кім накинула шубу, у схожій на яку свого часу з'явилася на публіці дружина Каньє Веста. Щоправда, на відміну від Кім, Б'янка не стала надягати під колготи спідню білизну.

Вона зібрала волосся в пучок, гладко зачесавши його.

На заході був присутній і колишній бойфренд знаменитості, комік Піт Девідсон. Нещодавно стало відомо, що він видалив переважну частину татуювань зі свого тіла, зокрема й чотири тату з іменами дітей Кім Кардаш'ян.

Пара, яка закрутила роман після зустрічі в епізоді шоу Saturday Night Live у 2022 році. Вони потрапили в заголовки після того, як поцілувалися під час сценки польоту на килимі-літаку Алладіна. Це був сценічний поцілунок, але все одно трохи запально", – пізніше розповіла Кім у подкасті Not Skinny But Not Fat.

Вони почали зустрічатися вже через місяць. Колишня пара навіть відвідала Met Gala 2022 року разом і поділилася фотографіями в соціальних мережах, на яких вони були одягнені в однакові піжами.

Їхній роман тривав лише дев'ять місяців, після чого вони розлучилися.

Повертаючись до Кім Кардаш'ян, зазначимо, що вона часто копіює стиль Цензорі, проте намагається не перегинати палицю і пам'ятає про те, що вона — багатодітна мати. Водночас знаменитість шокована витівкою Б'янки на "Греммі", яка з'явилася на червоній доріжці оголеною, одягнувши лише прозору тілесну сукню.

Свого часу Кім просила дружину Веста одягатися скромніше поруч з її дітьми, однак та не завжди слухалася.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян розкрила причину розлучення з Каньє Вестом.