Сестра Б'янки Цензорі похвалилася фігурою у відвертому боді (фото)

Анджеліна копіює сміливий стиль своєї знаменитої родички, хоча все ж намагається не перетинати межу пристойності.

Related video

Поки 30-річна Б'янка Цензорі, дружина американського репера Каньє Веста, після скандалу з оголенням на "Греммі 2025" пішла в тінь, її молодша сестра Анджеліна не втрачає можливості нагадати про себе. 20-річна дівчина поділилася в сторіс Instagram вона позувала, примірявши пікантне боді, яке не приховувало її фігуру.

Анджеліна сфотографувалася в чорному боді з глибоким декольте і вирізами, доповнивши образ щільними колготками і червоним блиском для губ.

Тим часом навколо шлюбу її сестри множаться чутки про її швидке розлучення зі скандальним музикантом. Подейкують, що Б'янка і Каньє домовилися про те, що дівчина отримає виплату в $5 млн після двох років шлюбу.

Джерело, близьке до репера, підтвердило, що подружжя розлучилося, і найближчими днями очікується юридична заява про розірвання шлюбу.

Цілком імовірно, що Б'янка зараз перебуває в їхньому будинку вартістю $35 млн у Беверлі-Парк-Норт у Лос-Анджелесі, а Каньє може повернутися найближчими днями в Токіо, де він провів більшу частину минулого року, проживаючи в готелі.

Майло Яннопулос, який раніше працював із Вестом над його недовгою президентською кампанією, раніше виступив зі спростуванням нібито від імені пари, заявивши, що подружжя перебуває в Лос-Анджелесі і з нетерпінням чекає можливості провести День святого Валентина разом. Однак після свята його слова не знайшли ні підтвердження, ні спростування.

Сім'я Б'янки була шокована її вчинком на червоній доріжці і не рада підвищеній увазі ЗМІ. Від дівчини відхрестилася сім'я її колишнього австралійського бойфренда Ніка Форджіоне, з яким навіть після закінчення шестирічного роману Цензорі підтримувала теплі стосунки.

Раніше Фокус писав, що гола Бьянка Цензорі запустила новий тренд у пластичній хірургії. Тепер жінки, які раніше ганялися за нереально стрункими фігурами, мріють про природні опуклості.