Бьянка Цензорі зазнала нових звинувачень

Це не перше подібне звинувачення в бік дівчини, хоча раніше вона через свого представника спростовувала все сказане.

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30-річна Бьянка Цензорі, дружина скандального 47-річного репера Каньє Веста, яка після витівки на "Греммі 2025" переживає не найкращий період свого життя, знову опинилася на слуху. Вона зазнала нових звинувачень з приводу того, що надсилала порно співробітнику Yeezy до заміжжя з музикантом. Про це в інтерв'ю ресурсу Substack розповів колишній старший дизайнер бренду Каньє П'єр-Луї Оврей.

За його словами, після того, як австралійку найняли як архітекторку, вона почала надсилати відвертий і провокаційний контент, коли вони обговорювали потенційні образи для бренду.

"Це було просто дивно, але в той час я не знав, що з цим робити", — зазначив він.

Оврей почав працювати на Каньє 2020 року і сказав, що все йшло добре, навіть попри запізнення та поведінку зірки. Усе стало змінюватися, коли у шлюбі Веста з Кім Кардаш'ян виникли серйозні проблеми.

"Після 2021 року це було схоже на насильство, маніпуляцію, переробку. Це було найгірше, що можна собі уявити", — констатує дизайнерка, порівнявши роботу в Yeezy з перебуванням "у секті", оскільки Каньє почав діяти більш хаотично й ділитися суперечливими думками, що призвело до того, що інші співробітники наслідували його приклад.

Це не вперше, коли Цензорі звинувачують у такій поведінці, оскільки раніше вона заперечувала звинувачення в тому, що відправляла порнографію співробітникам Yeezy, включно з неповнолітніми, у липні 2024 року.

Вест і Цензорі стали найскандальнішою парою американського шоу-бізнесу Фото: Getty

Кілька місяців тому у федеральному позові, поданому в Каліфорнії, стверджувалося, що Б'янка відправила співробітниці посилання на "жорсткий" сексуальний контент після того, як її чоловік оголосив про запуск свого бізнесу з виробництва фільмів для дорослих Yeezy Porn наприкінці квітня.

У документі йшлося про те, що відео були доступні для неповнолітніх співробітників, але вона не була названа відповідачем за позовом. Там просто використовували історію, щоб проілюструвати робоче середовище в застосунку стримінгового сервісу YZYVSN.

Дружина артиста спростувала звинувачення через колишнього керівника апарату Веста, Майло Яннопулоса, який повідомив ЗМІ, що на той час у нього був дозвіл говорити від її імені.

"Б'янка уповноважила мене наголосити, що будь-які твердження про те, що вона показувала або примушувала показувати порнографічні матеріали неповнолітнім, є образливими, огидними, огидними, огидними і категорично та повністю неправдивими", — ідеться в заяві.

Нещодавно Каньє в соціальних мережах заявив, що має "владу" над його дружиною Б'янкою Цензорі, і назвав її суперечливу оголену сукню для Греммі "найкращим образом усіх часів".

Після оголення дівчини на "Греммі 2025" з'явилася інформація, що її дворічний шлюб із Вестом добігає кінця, і пара зараз не живе разом. Крім того, репер нібито пообіцяв їй $5 мільйонів відступних після розлучення.

Раніше Фокус писав, що гола Бьянка Цензорі запустила новий тренд у пластичній хірургії.