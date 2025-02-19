Колишня дівчина Puff Daddy вагітна третьою дитиною (фото)

Переживши майже 11 років принижень із Шоном Комбсом, Кессі вже шостий рік щаслива у шлюбі з Алексом Файном.

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38-річна американська співачка Кессі Вентура повідомила, що чекає на третю дитину від чоловіка Алекса Файна, опублікувавши відповідний пост в Instagram. Вона поділилася чорно-білими знімками, на яких позує з доньками, 5-річною Френкі та дворічною Санні, і демонструє помітно кругленький живіт. Також поруч із нею зображений і її чоловік.

Знімок вона підписала, використавши емодзі вагітності, синє сердечко і додала "#3".

Алекс і Кессі одружилися на приватній церемонії в серпні 2019 року, а вже за два роки в них народилася донька Френкі. У березні 2021-го на світ з'явилася і Санні.

Радісна новина про прийдешнє поповнення з'явилася через три місяці після того, як Кессі звинуватила колишнього бойфренда, музичного магната Шона "Дідді" Комбса в неодноразовому фізичному насильстві та зґвалтуванні, подавши позов на $30 мільйонів.

54-річний музикант нині перебуває за ґратами. У вересні минулого року його звинуватили в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та вимаганні. Суд у його справі призначено на 5 травня.

R&B-співачка Кессі мала стосунки з Комбсом протягом 11 років. Вони таємно почали зустрічатися 2007 року, через два роки після першої зустрічі, коли Кессі було всього 19 років. Їхній роман став надбанням громадськості 2012 року, і вони розлучилися шість років потому, 2018 року. Вентура подала позов проти Комбса за "зґвалтування і неодноразове фізичне насильство протягом приблизно десятиліття" 16 листопада 2023 року. У ньому вона стверджувала, що незадовго до закінчення їхніх стосунків він силою увірвався до неї додому та зґвалтував її. Також у документі йшлося про те, що Комбс нібито накачував її наркотиками, залякував і змушував займатися сексом із чоловіками-працівниками секс-індустрії просто в нього на очах протягом усього їхнього роману.

Пі Дідді врегулював справу всього через день.

Шон Комбс і Кессі Вентура Фото: Getty

У березні минулого року в мережу потрапили разючі кадри з камер спостереження, де Комбс жорстоко нападає на Кессі в готелі InterContinental у Сенчурі-Сіті, Лос-Анджелес, у 2016 році. Знаменитість, загорнутий в один рушник, переслідує її коридором, а потім хапає її за потилицю і жбурляє на землю, б'ючи ногами.

Співачка прокоментувала відео:

"Спасибі за всю любов і підтримку від моєї сім'ї, друзів, незнайомців і тих, з ким мені ще доведеться зустрітися. Вилив любові створив для мене місце, де я в молодості могла влаштуватися і почуватися в безпеці, але це тільки початок. Проблема — домашнє насильство. Воно зламало мене і зробило мене тим, ким я ніколи не думала, що стану. Завдяки наполегливій роботі мені сьогодні краще, але я завжди буду відновлюватися після свого минулого".

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