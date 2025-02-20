Галь Гадот у спідній білизні прикрасила обкладинку журналу (фото, відео)

Галь Гадот в інтерв'ю глянцю розповіла, як змінилося її життя за останній рік.

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39-річна Галь Гадот, ізраїльська акторка і модель, яка зробила успішну кар'єру в Голлівуді, знялася для нового номера іспанської версії журналу Harper's Bazaar. Вона не тільки приміряла брендові речі, а й дала розгорнуте інтерв'ю по відеозв'язку зі свого будинку в Лос-Анджелесі.

З нагоди прем'єри нової адаптації діснеївської класики "Білосніжка" знаменитість розповіла про рік, що, як вона стверджує, змінив для неї все.

Перед камерою Галь позувала в елегантних ансамблях від Courreges, Tom Ford, Coperni, Chanel, Balmain, Marc Jacobs, Isabel Marant, Saint Laurent, Issey Miyake і прикрасах від Tiffany & Co. Гадот перевтілювалася то в ніжну і вразливу музу, то в ділову і впевнену в собі леді, то в розкішну королеву світських вечірок. На одному з фото вона позує в трикотажному комплекті спідньої білизни підкреслено великого розміру з брошкою у вигляді маргаритки.

Досвід позування у Галь величезний, тому що в індустрії моди вона – не новачок. У 2004 році, у віці 18 років, вона перемогла в конкурсі "Міс Ізраїль", після чого представляла свою країну на конкурсі "Міс Всесвіт" в Еквадорі. Дівчина знімалася в рекламі елітних місцевих брендів, а також для обкладинок модних журналів. Два роки Галь Гадот відслужила в Армії оборони Ізраїлю як фітнес-інструкторка. У 2007 році брала участь у фотосесії для журналу Maxim, організованій для ізраїльських моделей, які пройшли строкову службу в ізраїльській армії. Фото з Галь було опубліковано на першій сторінці New York Post.

Під час дворічної обов'язкової військової служби вона знайомиться з Яроном Версано, забудовником, якому 2008 року каже "так". Відтоді у шлюбі вона народила чотирьох дітей і завоювала світову славу в кіно.

Повертаючись до свіжого інтерв'ю, зазначимо, що рівно рік тому, на восьмому місяці вагітності, Гадот перенесла екстрену операцію з приводу "великого" тромбозу судин головного мозку. Перед тим як увійти в операційну, Галь вирішила, що ім'я її доньки буде Орі ("моє світло" на івриті), тому що вона стане тим спалахом світла, який освітить кінець тунелю. Сьогодні, повністю одужавши, вона зізнається, що цей епізод щось змінив усередині неї.

"Такий близький до смерті досвід змусив мене почуватися більш вдячною і більш причетною до власного життя. Я намагаюся нагадувати собі щодня, що мені потрібно сповільнитися і робити все у своєму власному темпі", – каже актриса.

Краса і служба в армії принесли їй першу помітну роль. Уміння поводитися зі зброєю забезпечило їй роль Жизель у сазі "Форсаж". Коли вона вже збиралася здатися і виїхати з Лос-Анджелеса, втомившись від акценту, що обмежує її можливості архетипом "міжнародної дівчини", їй зателефонували і запросили знятися у фільмі "Диво-жінка", який зібрав понад 800 мільйонів євро влітку 2017 року.

"Люди понад усе бачать успіх, популярність і славу, але цей шлях сповнений випробувань, перешкод і важких моментів. Це дуже кропітка і дуже стресова робота, тому я постійно кажу собі, що маю насолоджуватися подорожжю", – зізнається Галь.

Материнство стало одним із таких випробувань. Хоча небагато актрис, які перебувають на вершині творчого Олімпу, вирішують поставити сім'ю вище професійної кар'єри до досягнення 40-річного віку, вона вже зробила це чотири рази. Крім Орі, Альма (13 років), Майя (7 років) і Даніелла (3 роки) втілили мрію актриси про велику сім'ю, яка перевершила всі її професійні амбіції.

"Я знаю, що заплатила ціну, але це неминуче. Я втрачала ролі, тому що була вагітна або тому що що щойно народила дитину і не могла працювати. Але життя таке, ми всі розставляємо пріоритети. Це цікаво, бо мій чоловік часто каже мені: що я успішніша, то вище злітає змій. Тому мені ще дуже потрібно пустити коріння", – підкреслює акторка.

За її словами, вона завжди прагнула бути нормальною:

"Я намагаюся виховувати своїх доньок нормальними, щоб вони не відчували себе вправі на що-небудь тільки тому, що ми знамениті".

Галь Гадот із чоловіком і доньками Фото: Instagram gal_gadot

Минулого року її ім'я потрапило в заголовки політичної преси як активістки, що виступає на захист і вшанування пам'яті жертв нападів ХАМАС на територію Ізраїлю в жовтні 2023 року. Гадот жадає якнайшвидшого звільнення заручників і знову заявляє про своє бажання досягти "дипломатичної угоди, що дасть змогу всім сторонам за столом переговорів жити гарним і процвітаючим життям".

"Я знаю, це звучить банально, але так само, як нас вчать ненавидіти, посилюючи антисемітизм, нас також можна навчити любити. Я хочу вірити, що любов – це сила, яка рухає світом. Війна – це поразка для всіх. Ненависть жахлива. Вона отруює зовнішній світ і ненависника", – вважає зірка.

Вона впевнена, що ніколи не можна втрачати надію:

"Кажуть, що перед світанком завжди найтемніше за все. Тому я сподіваюся, що це жахливе місце, де ми зараз перебуваємо, приведе нас до змін, яких ми всі прагнемо. Світло переможе".

Раніше Фокус писав, що Галь Гадот показала фільм про терористичну атаку ХАМАС.