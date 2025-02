Біллі Айліш з'явилася на публіці з "голими" грудьми (відео)

Малюнок на футболці співачки був настільки реалістичним, що фанати не відразу зрозуміли підступ.

23-річна американська співачка Біллі Айліш у рамках свого туру Hit Me Hard and Soft прибула до Сіднея (Австралія) Співачку зняли, коли вона сходила з приватного літака в аеропорту, і увагу фанатів привернув її одяг. Кадри вже облетіли соцмережі.

Річ у тім, що знаменитість хизувалася у футболці з малюнком, який імітував оголені жіночі груди. Він був настільки реалістичним, що багато хто подумав, що Біллі справді прилетіла топлес, щоб ще більше здивувати своїх шанувальників.

Айліш доповнила своє пікантне вбрання довгим намистом, чорною гумкою для волосся на зап'ясті та парою окулярів Oakleуза $269 доларів. Артистка цього тижня дасть чотири концерти на сіднейській арені Qudos Bank.

Шанувальники знаменитості з нетерпінням очікували її прибуття. Вони навіть розбили наметовий табір, щоб перед концертом зайняти найкращі місця у фан-зоні.

Народжена в Лос-Анджелесі співачка дасть 12 аншлагових австралійських концертів у Брісбені, Сіднеї та Мельбурні. Її перший концерт відбувся минулого тижня у вівторок у Brisbane Entertainment Centre, а останній відбудеться 8 березня на Rod Laver Arena в Мельбурні.

Це перший виступ Біллі в Австралії з 2022 року.

У світовому турі на підтримку альбому Hit Me Hard and Soft заплановано 81 концерт. Про нього співачка повідомила ще у квітні минулого року.

Серед її попередніх турів — Don't Smile at Me, тур When We All Fall Asleep і світовий тур Happier Than Ever.

Раніше Фокус писав, що Біллі Айліш стала найпопулярнішою співачкою у світі і зареклася говорити про своє особисте життя.