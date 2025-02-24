Раптово: Б'янка Цензорі здивувала новим вбранням на публіці

Б'янка була одягнена з ніг до голови, а її обличчя приховувала маска.

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30-річна Б'янка Цензорі, яка викликала ажіотаж на "Греммі 2025" повною відсутністю білизни під прозорою сукнею на червоній доріжці, з'явилася одягненою з ніг до голови на прем'єрі свого фільму з Каньє Вестом у Лос-Анджелесі, пише Page Six.

Її сфотографували, коли вона йшла, тримаючись за руку з чоловіком біля складу в Кореа-тауні в Лос-Анджелесі. Хоча її обличчя було повністю приховано протягом усього заходу, інсайдер повідомив, що супутницею Веста насправді була його дружина.

Пару провели в кут складу, який був відгороджений і охоронявся.

Проєкт, названий "модним фільмом", містить кілька епізодів, де Б'янка демонструє оголене тіло в прозорому боді, качаючись по підлозі у світлій перуці. В іншій сцені Цензорі хизувалася в обтислій білизні і позувала знову ж таки на підлозі, демонструючи свою фігуру. У фільмі вона навіть обрізала волосся.

Після прем'єри 47-річний Вест вирушив в Instagram, щоб захопитися своєю дружиною, а також опублікував фото постера фільму, де вона лежала на підлозі без одягу.

"Я так пишаюся своєю дружиною, що вона зіграла головну роль у своєму першому художньому фільмі, знятому в Японії режисеркою Ванессою Бікрофт, продюсером якого є я", — ідеться в підписі.

Минулого тижня інформатор повідомив журналістів, що скандальний дует випустить спільний фільм.

"Я б описав це як свого роду фільм про моду. Це погляд на його [Каньє] бачення її — якби ми побачили її його очима. Спокій і хаос. Це було зосереджено на Б'янці", — пояснило джерело.

Вест і Цензорі, які одружилися в грудні 2022 року, схоже, виступили єдиним фронтом після того, як ЗМІ написали, що вони розходяться після двох років шлюбу.

"З неї вистачить. Футболка зі свастикою [яку він продавав] стала останньою краплею. Вона сказала йому, що вона не така, і що її не можна асоціювати з цим", — поділилася людина з оточення дівчини, додавши, що нещодавні антисемітські висловлювання репера довели її до крайності.

Водночас інформатор розповів, що Вест вірить у повернення Б'янки, оскільки раніше вона вже так робила.

Спільною появою скандальна пара спростувала чутки про проблеми в шлюбі.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян дізналася про роман Каньє Веста з Б'янкою і звільнила її.