Розкрита реакція Демі Мур на поразку на "Оскарі-2025" (відео)

Статуетку забрала Майкі Медісон, яка зіграла секс-працівницю, закохану в сина російського олігарха. "Анора" також стала найкращим фільмом вечора.

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Розкрита однослівна реакція Демі Мур на її втрату премії "Оскар" за кращу жіночу роль, яку отримала Майкі Медісон. Про це пише Daily Mail.

Демі Мур не отримала статуетку "Оскару"

62-річна зірка "Субстанції" могла забрати додому трофей після того, як вона виграла всі основні нагороди, крім BAFTA, напередодні церемонії "Оскар".

Втім, 25-річна Медісон, зірка фільму "Анора" стала переможницею цієї ночі, а камери зафіксували реакцію Демі Мур на свою поразку.

Нікола Гіклінг, яка читає по губах, прокоментувала цей момент: "Демі каже "приємно", але вона не посміхається, коли це каже. Її тіло майже киває, наче їй довелося змусити себе сказати це".

Демі Мур змагалася з Майкі, Фернандою Торрес, Карлою Софією Гаскон і Синтією Еріво.

Після отримання статуетки Медісон, яка зіграла секс-працівницю Анору, яка закохалась у сина російського олігарха, сказала: "Я також хочу ще раз визнати та вшанувати спільноту секс-працівників. Я буду й надалі підтримувати і бути союзником. Усі неймовірні люди, жінки, яких я мала честь зустріти з цієї спільноти, були одним із найяскравіших моментів цього неймовірного досвіду".

Вона завершила свою промову, відзначивши своїх інших номінантів, у тому числі Демі.

Майкі сказала: "Я також просто хочу відзначити продуману, розумну, красиву, захопливу роботу моїх колег-номінантів. Для мене велика честь бути визнаною разом із усіма вами".

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"Анора" — про що фільм із російськими акторами, який отримав "Оскар" — 2025

"Анора" також стала найкращим фільмом вечора. Окрім цього, її визнали в категоріях — "Найкраща режисерська робота", "Найкращий оригінальний сценарій", "Найкращий монтаж фільму". У стрічці знялися російські актори — Марк Ейдельштейн і Юрій Борисов.

Трейлер "Анори"

Після основної церемонії нагородження Демі Мур уникала Медісон на вечірці Vanity Fair.

Нагадаємо, латвійський мультфільм "Потік. Останній кіт на Землі" отримав "Оскар".

Також Фокус писав про те, як пройшла церемонія "Оскар-2025".