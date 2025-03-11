Бьянка Цензорі покаталася на роликах у прозорій білизні

Знімки Б'янки зробив її стиліст Гадір Раджаб, коли вона перебувала в Італії разом із чоловіком.

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30-річна Б'янка Цензорі, дружина скандального американського репера Каньє Веста, знову видала в ефір порцію відвертого контенту. На сторінці дівчини в Instagram з'явилося безліч фото, на яких вона зображена під час катання на роликах.

Відмінною особливістю всіх фото є те, що Б'янка позує в майже прозорій спідній білизні, що складається з трусів тілесного кольору і топа, який практично нічого не приховує. Ансамбль завершують ролики, захисні налокітники і наколінники.

У підписі Б'янка вказала, що знімки були зроблені в Італії 2023 року, а їхнім автором є її стиліст Гадір Раджаб.

На сьогодні найбільш разючим вбранням Б'янки вважається прозора сукня, в якій вона з'явилася на червоній доріжці премії "Греммі". Під майже невидимою тканиною дівчина була без спідньої білизни, і її перфоманс із публічним оголенням викликав такий резонанс, що затьмарив навіть успіх тріумфаторів. За інформацією ЗМІ, вдягнути цю сукню на голе тіло її змусив Каньє, який задоволено спостерігав за дружиною, коли вона зняла з себе шубу і постала майже в чому мати народила перед здивованими фотографами.

Після інциденту пара посварилася, і ходили чутки, що подружжя вирішило розлучитися. Однак через кілька тижнів стало відомо, що вони вирішили дати своїм стосункам ще один шанс. Ба більше, Б'янка стала героїнею нового фільму Каньє Веста про жіноче тіло.

Тим часом Каньє Вест продовжує випробовувати терпіння публіки. Минулого тижня в соцмережі він поділився знімком халата Ку-клукс-клану з підписом: "Вбрання дня".

Відмітна біла мантія із загостреним капюшоном була розроблена для приховування особистості членів Ку-клукс-клану і стала сумнозвісною після того, як її було показано у фільмі Д. У. Гріффіта 1915 року "Народження нації". Гріффіта 1915 року "Народження нації".

У 1920-х роках мантії забезпечували основне фінансування для протестантської ультраправої організації, що пропагує перевагу білої раси, яка налічувала 8 мільйонів членів, які люто виступали проти євреїв, чорношкірих, католиків та іммігрантів з Південної та Східної Європи.

Південний центр із боротьби з бідністю (SPLC) підрахував, що станом на 2017 рік у Сполучених Штатах "наразі діють щонайменше 29 окремих груп Ку-клукс-клану, які конкурують між собою".

На X реакція була швидкою та гострою. Каньє розкритикували за черговий прояв людиноненависництва.

"Ку-клукс-клан Каньє", "Ти одягаєшся як привид, тому що твоя кар'єра мертва?", "У фанатів Каньє закінчуються способи його захистити", "0 днів без Є, який лається про євреїв", — писали вони під фото.

Вест, який носить свастику і футболки з написом "White Lives Matter", почав публічно говорити про свою зневагу до єврейського народу і обожнювання диктатора нацистської Німеччини Адольфа Гітлера 2022 року.

"У цьому наступному альбомі буде антисемітське звучання. Мій новий звук називається антисемітським", — заявив він минулого тижня, маючи на увазі свій 11-й студійний альбом Bully. Реліз платівки заплановано на 15 червня.

Раніше Фокус писав, чому Бьянка Цензорі не йде від Каньє Веста.