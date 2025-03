Зірка "Гаррі Поттера" створила акаунт на OnlyFans для шанувальників її волосся (відео)

Актриса попередила, що в її акаунті користувачі побачать не сексуальний контент, а дещо цікавіше.

37-річна акторка Джессі Кейв, яка зіграла студентку Гоґвортса і дівчину Рона Візлі Лаванду Браун у "Гаррі Поттера і Принцеси-напівкровки", а також в обох фільмах "Смертельні дари", оголосила, що запустила акаунт OnlyFans, де вона ділитиметься "чуттєвими" відео свого волосся. Про це вона розповіла, опублікувавши відео на власній сторінці в Instagram.

У ролику Кейв сидить на ліжку, грає зі своїм волоссям і розмовляє з чоловіком праворуч від неї, трохи за кадром. "Волосся, ось таке", — каже вона, розділяючи локони на пасма і розчісуючи їх пальцями.

"Ти читала про це? Це щось?" – запитує чоловік, імовірно давній партнер Кейв, комік Альфі Браун. Кейв заперечує і продовжує обіцяти "найякісніші звуки волосся" і "дуже чуттєві речі". Коли Браун запитує, "чи подобається це людям у сексуальному плані", Кейв відповідає, що "це фетиш, я думаю. Я сподіваюся".

Джессі, яка пояснила, що її OnlyFans "не сексуальний", пояснила, що планує залишитися на платформі протягом року.

"Один рік. Я спробую один рік. Моя мета? Убезпечити будинок, покрити миш'яком/свинцевими шпалерами, побудувати новий дах тощо. Моя мета? Вибратися з боргів. Моя мета? Розширити свої можливості? Довести тим у минулому, хто недооцінював мене, що я не така вже й мила? Присвятити час тому, у що я ніколи раніше не вкладалася: любові до себе. Чи були мої роки на конвенціях про Гаррі Поттера насправді дослідженням? Таке відчуття, що я роблю щось непристойне, щось трохи ї***е. Мені це подобається. Розриваю правила хорошої маленької актриси", – обіцяє вона.

Кейв отримала роль Лаванди Браун 2009 року. Це вивело її зі статусу молодої місцевої театральної акторки у висхідну міжнародну зірку. Потім вона з'явилася в "Бенджаміні" Саймона Амстелла, епізодах "Індустрії" і "Чорного дзеркала", а також в адаптації Майка Ньюелла "Великі надії", яка возз'єднала її з колегами по Гаррі Поттеру Геленою Бонем Картер і Рейфом Файнсом.

Джессі Кейв в образі Лаванди Браун

Актриса також нещодавно запустила подкаст Before We Break Up Again з Брауном. В останньому з п'яти епізодів зачіпається її оголошення OnlyFans. Джессі також веде однойменний блог Substack з 2022 року. Кейв – одна з багатьох знаменитостей, які розширили свою діяльність, розмістивши сексуально зухвалий або "чуттєвий" контент на OnlyFans. Лілі Аллен запустила власну сторінку минулого літа виключно для фотографій своїх ніг.

Актриса Лілі Аллен радує публіку фото своїх ніг Фото: Lily Allen/Instagram

Зірка "Клану Сопрано" Дреа де Маттео приєдналася до платформи у вересні 2023 року, заявивши, що її "діти були тими, хто сказав: "Зроби це""".

Однак не кожна публічна особа з OnlyFans використовує платформу для публікації сексуального або чуттєвого контенту. Колишній шоураннер і провідний сценарист "Людей Ікс '97" Бо ДеМайо у вересні минулого року опублікував на платформі довге відео, де детально описав те, що він назвав "наклепницькою кампанією", яка призвела до його звільнення місяцем раніше через "кричущий" проступок.

