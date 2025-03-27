Дюкський університет обурився через одяг героя в "Білому лотосі"

Адміністрація університету вважає, що одяг із зареєстрованими на федеральному рівні товарними знаками Duke на персонажах створює плутанину і помилково припускає схвалення або приналежність, яких немає.

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Третій сезон популярного серіалу HBO "Білий лотос" обіцяє стати лідером за кількістю згадок у ЗМІ. Спочатку Патрік Шварценеггер постав на екрані, в чому мати народила, потім участь у ньому російського актора Юрія Колокольникова, а тепер справа дійшла і до одягу. Представники Дюкського університету незадоволені тим, що в серіалі використано мерч їхнього навчального закладу, пише The New York Post.

Один із головних героїв серіалу, Тімоті Ретліфф, багатий бізнесмен і випускник Дьюка, якого грає Джейсон Айзекс, відпочиває в Таїланді зі своєю сім'єю. Але все стрімко йде шкереберть, коли він дізнається, що його розслідують за участь у тіньовій фінансовій угоді.

Зі стресом він справляється, крадучи лоразепам, протитривожні ліки, із запасу рецептурних препаратів своєї дружини, але після вживання пігулок він стає ніби зомбований. Пізніше, після того, як герой поцупив пістолет у одного з охоронців курорту, він приставив зброю собі до скроні, розмірковуючи про самогубство. І в цій сцені на ньому — футболка Duke.

Фото: Соцмережi

Але це ще не все: старший син містера Ретліффа, Саксон (Патрік Шварценеггер), який працює в компанії свого батька, є уособленням токсичної мужності. За сюжетом, у нього відбувається сексуальний контакт з його молодшим братом і жінкою, з якою вони познайомилися на курорті. Молодий чоловік із такою неналежною поведінкою — студент Дюкського університету.

Токсичний герой Патріка Шварценеггера — студент Дюкського університету

Френк Трамбл, віцепрезидент із комунікацій, маркетингу та зв'язків із громадськістю в Дьюку, написав в електронному листі, що університет не схвалює використання його "знаків" у шоу.

"Університет Дюка цінує художнє вираження і творче оповідання, але те, що персонажі носять одяг із зареєстрованими на федеральному рівні товарними знаками Duke, створює плутанину і помилково припускає схвалення або приналежність, яких немає", — йдеться в посланні.

Представник навчального закладу додав, що шоу не тільки використовує бренд без дозволу, а й, на думку адміністрації університету, розміщує його на зображеннях, що викликають занепокоєння, не відображають цінності вишу та "просто заходять занадто далеко".

Однак ці претензії навряд чи чимось закінчаться. За словами Джин Фромер, професора, що спеціалізується на праві інтелектуальної власності в юридичній школі Нью-Йоркського університету, закон, найімовірніше, на боці HBO. Вона зазначила, що закон про товарні знаки полягає в захисті підприємств — у даному випадку Duke — від використання їхніх "знаків" у такий спосіб, який вводить споживачів в оману. Наприклад, якщо хтось спробує відкрити школу і назвати її "Університет Дюка", то порушить закон про товарні знаки. Але це не стосується "Білого лотоса", і художники також мають надійний захист відповідно до Першої поправки на використання відомих товарних знаків з мистецькою та виразною метою — права, які суди послідовно обстоювали.

"З одного боку, я розумію, що Дюк намагається відмежуватися від цього. З іншого боку, вони привертають до цього увагу", — зазначила вона.

Девід Олсон, доцент юридичного факультету Бостонського коледжу, сказав, що використання товарних знаків у художній літературі та в культурних коментарях "користується широкою правовою свободою".

"Торговий знак не дає людині контролю над тим, як інші посилаються на її бренд, зокрема критично", — наголосив експерт.

Раніше Фокус писав, що проросійського сербського актора Біковича прибрали з серіалу "Білий лотос".