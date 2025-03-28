Цього разу не з ноги: Сальма Гаєк у день народження Квентіна Тарантіно пообіцяла пригостити його текілою

Американський режисер Квентін Тарантіно, який напередодні відзначив 62-річчя, отримав дуже несподіване привітання від 58-річної мексикансько-американської актриси Сальми Гаєк. Зірка, яка зіграла у фільмі 1996 року Королеву вампірів, нагадала йому не тільки про спільні зйомки, а й про його любов до жіночих ніг.

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На своїй сторінці в Instagram дружина французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно опублікувала уривок із першої частини культової трилогії Роберта Родрігеса "Від заходу до світанку", знятої за сценарієм Тарантіно, де вона танцює перед ним еротичний танець у бікіні на столі, а він п'є з її ноги текілу.

"З днем народження, #QuentinTarantino! Наступна порція текіли за мій рахунок. Тільки... цього разу не з ноги", — підписала зірка свій пост.

У картині 1996 року Сальма зіграла Есмеральду, більше відому як Сантаніко Пандемоніум або Королева вампірів. Спочатку Есмеральда була вельми доброю і ніжною дівчиною, яка любила свого батька, незважаючи на його жорстокість. Перетворившись на Королеву вампірів і назвавши себе Сантаніко Пандемоніум, героїня стала вельми зарозумілою і кровожерливою і завжди ставила себе вище за інших вампірів. Вона зненавиділа людей і сприймала їх лише як їжу.

Сантаніко Пандемоніум у виконанні Сальми Гаєк була схвалена і критиками, і глядачами. У 2012 році журнал "Empire" опублікував рейтинг найсексуальніших кіногероїнь, де Сантаніко посіла 15 місце з 25, а роком раніше в рейтингу інтернет-видання FashionTime "Топ-10: найкращі герої Роберта Родрігеса" персонаж Гаєк опинився на третьому місці.

Напередодні Геловіну 2009 року компанія "Pearl & Dean" провела опитування щодо визначення найкращого вампіра в кіно. Сантаніко у виконанні Сальми Гаєк посіла восьму позицію.

За відгуками більшості статей, чуттєвий танець, виконаний Сальмою Гаєк, став однією з найбільш пам'ятних сцен фільму "Від заходу до світанку". У рейтингу журналу Playboy 10 найкращих вампірів усіх часів Сантаніко виявилася п'ятою.

Раніше Фокус писав, що Квентін Тарантіно одного разу заплатив $10 тисяч, щоб облизати ноги танцівниці.