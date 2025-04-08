Колишня жертва Пі Дідді дасть свідчення в суді проти нього під своїм ім'ям: про кого йдеться

38-річна американська співачка Кессі Вентура, яка була дівчиною 55-річного музичного магната Шона Кмбса і першою звинуватила його в багаторічному сексуальному насильстві, дасть свідчення під своїм ім'ям на федеральному суді у справі Puff Daddy 5 травня.

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Про це повідомляє Variety.

За інформацією видання, виконувач обов'язків прокурора США Метью Подольські подав клопотання, де йдеться про те, що жертва-1 за обвинуваченням Комбса "готова дати свідчення під своїм ім'ям".

На додаток до свідчень Вентури уряд очікує, що жертва-2, жертва-3 і жертва-4 свідчитимуть анонімно. Прокурори зажадали, щоб суд засекретив усі докази, що розкривають особистості інших жертв, зазначивши, що справа вже набула "виняткового висвітлення в ЗМІ", і що анонімний розгляд запобіжить "переслідуванню з боку ЗМІ" і "невиправданому збентеженню".

У листопаді 2023 року Кессі Вентура подала позов проти Комбса. У ньому стверджувалося, що він контролював її та ображав упродовж більше ніж десяти років, накачував її наркотиками, бив і змушував займатися сексом із кількома чоловіками за викликом. Вентура заявила, що таким чином Дідді втілював у життя свої фантазії про вуайєризм.

Пара, яка познайомилася 2005 року, але таємно почала зустрічатися 2007-го, коли їй ледве виповнилося 19, а розлучилася 2018 року. У позові стверджувалося, що перед закінченням їхніх стосунків він увірвався в її будинок і зґвалтував її.

Дідді категорично відкинув усі "образливі та обурливі звинувачення". Позов було врегульовано наступного дня, але він спричинив хвилю судових позовів, які відтоді склали понад 60 справ.

У березні минулого року в мережу потрапили шокуючі кадри з камер спостереження, де Комбс жорстоко нападає на Кессі в готелі InterContinental в Сенчурі-Сіті, Лос-Анджелес, у 2016 році. Знаменитість, загорнутий в один рушник, переслідує її коридором, а потім хапає її за потилицю і жбурляє на землю, б'ючи ногами. Після оприлюднення ролика він записав відео з вибаченнями.

Репера заарештували у вересні 2024 року і звинуватили в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, рекеті та перевезенні для заняття проституцією. Прокурори подали два обвинувальні висновки, включно з одним минулого тижня, який додав два обвинувачення в секс-торгівлі та перевезенні для заняття проституцією. Наразі він перебуває у в'язниці в Нью-Йорку в очікуванні суду.

В ув'язненні Комбс часу не гаяв. Стали відомі факти, що він залякував своїх жертв через посередників, а своїх родичів просив знайти на них компромат, щоб змусити замовкнути.

Ба більше, адвокати впливового артиста заявили, що обшуки в будинках продюсера в березні минулого року були проведені незаконно, і що докази, отримані внаслідок цих обшуків, не можуть бути використані як докази його провини, оскільки ордери, на підставі яких вони проводилися, суперечать конституційним законам.

Що стосується Кессі, то вона одружена з персональним тренером Алексом Файном. Вони побралися на приватній церемонії в серпні 2019 року, а вже за два роки в них народилася донька Френкі. У березні 2021-го на світ з'явилася друга донька, яку назвали Санні. Зараз співачка вагітна третьою дитиною.

Кессі Вентура з чоловіком Алексом Файном

Раніше Фокус писав, чому Голлівуд боїться Puff Daddy навіть у в'язниці.