Джулія Фокс з'явилася в образі моторошного клоуна на модній премії (фото)

У Лос-Анджелесі відгриміла третя щорічна церемонія нагородження Fashion Trust US Awards 2025. Цією премією відзначають молоді таланти в галузі дизайну. На захід злетілися селебріті, щоб вигуляти нові вбрання, і особливо відзначилася модель і акторка Джулія Фокс, очоливши список найбезглуздіше вдягнутих гостей.

Related video

Про це пише Daily Mail.

На думку модних оглядачів таблоїду, Джулія черпала натхнення в образі моторошного клоуна-маріонетки. На ній була довга обтисла біла сукня в трояндочках з високим коміром і довгими рукавами. Спідниця сукні розходилася внизу, створюючи щось на зразок оборки.

Обличчя Фокс пофарбувала в яскраво-білий колір, доповнивши макіяж помітними стрілками і драматично вигнутими чорними бровами високо на лобі, а також нанісши рожеві рум'яна і завершивши мейк яскраво-червоною помадою.

Вінчав весь цей ансамбль величезний чорний капелюх, а завершували образ лаковані чорні туфлі в стилі Mary Jane на високих підборах.

Колишня дівчина скандального репера часто викликає ажіотаж на заходах, з'являючись зазвичай у надто відвертих або еклектичних вбраннях. Наприклад, на показі I Only Wear MAC для Тижня моди в Нью-Йорку в лютому вона хизувалася в топі, який здалеку був схожий на оголені жіночі груди і викликав підвищений інтерес публіки.

Fashion Trust U.S., некомерційна організація, що підтримує молоді таланти в галузі дизайну, оголосила своїх переможців 2025 року. Ведучій церемонії в The Lot at Formosa в Західному Голлівуді, яку провела Кеке Палмер, вручили трофеї за готовий одяг, ювелірні вироби, аксесуари, спеціальну нагороду за стійкість та інавгураційну почесну нагороду.

На вечорі виступили Гейлі Бібер, Сіара, Кейт Гадсон і Колман Домінго, а також співачка Наташа Бедінгфілд.

Таня Фарес, засновниця організації, обрала фіналістів разом із членами ради Лорою Браун, Карлою Велч, Карлосом Назаріо, Кемерон Сільвер і Маха Дахіл за підтримки спонсора Google Shopping. Переможці були обрані радою директорів і консультативними членами, серед яких були Джонатан Сімкай, Брендон Блеквуд, Віллі Чаваррія, Джеремі Скотт, Лорі Лінн Старк, Боб Макі, Гайя Репоссі, Франческо Ріссо, Крісель Лім, Монік Люльє, Уго Мозі, Бетанн Хардісон і Фернандо Гарсія.

Раніше Фокус писав, що Джулія Фокс повторила голий образ Б'янки Цензорі.