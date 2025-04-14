Джулія Фокс відзначилася найбезглуздішим вбранням на Coachella 2025 (фото)

У США відгриміли перші три дні фестивалю музики і мистецтв Coachella Valley 2025, який вважається одним з найбільших і найприбутковіших у світі. Знаменитості не забули вигуляти на заході нестандартне вбрання, і серед зірок своїм неоднозначним ансамблем особливо відзначилася 35-річна акторка і модель Джулія Фокс.

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Чимало видань, зокрема й Page Six, назвали її вбрання найгіршим.

Фокс з'явилася в долині в білому боді зі шнурівкою і корсетом, а також у чомусь, що віддалено нагадує велосипедні шорти. Під них вона одягла капронові колготки, натягнувши їхню гумку на груди, і завершила свій образ коричневими чоботами до коліна й укороченою коричневою курткою.

Особливо сміливим рішенням було надіти білу спідню білизну і залишити відкритими сідниці.

Джулія Фокс знову привернула до себе увагу публіки Фото: Getty Фото: Getty

Уже ввечері вона зняла шкіряні "обладунки", залишившись в одних колготках, що демонструє фото в сторіс актриси.

Фото: Скриншот

Образ Фокс на фестивалі Coachella — це далеко не вперше, коли вона оголюється на червоній доріжці, і насправді Джулія воліє ризикувати модою

"Я не люблю тиху розкіш або естетику "чистих дівчат". Мені подобається, щоб одяг розповідав історію. Мені подобається, щоб він вказував на те, хто людина. Я думаю, коли ви підхоплюєте кожен новий тренд, це показує відсутність автентичності або ідентичності. Мене завжди приваблювали фріки, люди, які одягаються шалено. Я вважаю, що такі люди більше мені до смаку", — зізнавалася знаменитість.

За словами Фокс, вона "завжди дивиться вперед", коли справа доходить до вибору майбутніх образів.

"Я насправді не думаю про те, що було зроблено раніше. Але круто підняти старі речі Гальяно або Лі Макквіна, тому що багато чого з цього здається дуже актуальним і сучасним сьогодні. Ці чоловіки на 100% випередили свій час".

Ще одна стильна фігура, яка випередила свій час, — Лоу Роуч, з яким Фокс працювала над OMG Fashun.

"Він сказав мені приватно, що йому дуже подобаються мої вбрання і те, що я роблю. Тож цей знак схвалення змушує мене почуватися добре, тому що безумовно багато скептиків", — жартувала вона.

Раніше Фокус писав, що Джулія Фокс з'явилася на червоній доріжці в образі моторошного клоуна.