Брітні Спірс полетіла на відпочинок із лялькою у вигляді дитини (фото)

43-річна американська поп-співачка Брітні Спірс, психічний стан якої викликає побоювання у її шанувальників, дала їм новий привід тривожитися. Артистка вирушила на відпочинок до Мексики, прихопивши як компаньйона ляльку-реборна, яка разюче схожа на живу дитину.

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Про це пише New York Post.

Папараці помітили зірку, коли вона приземлилася в Мексиці і виходила з будівлі аеропорту в супроводі охоронця. Чоловік, одягнений у чорну сорочку і сірі джинси, загорнув ляльку в ковдру і тримав її в руці. Спірс йшла поруч зі своєю подругою в чорній толстовці з капюшоном, білих шортах, чорних сонцезахисних окулярах і босоніжках на підборах.

У жовтні 2021 року вона хвалилася цією лялькою у відео в Instagram. У кліпі Спірс посміхалася в камеру і танцювала з лялькою.

"У мене народилася дитина... Я братиму перерви на зйомках вдома щодня! Її дитяча кімната прекрасна, і її звуть Бреннан... ми навіть схожі", — писала вона.

Брітні Спірс хвалилася своєю лялькою ще у 2021-му

Через місяць після публікації відео з лялькою Спірс нарешті звільнили від 13-річної опіки її батька Джеймі Спірса. Її було оформлено над співачкою після її публічного зриву 2007 року.

Незважаючи на отриману свободу, Спірс продовжувала викликати занепокоєння своєю поведінкою, в основному через її дивні відеоролики в соціальних мережах.

З моменту прибуття до Мексики вона вже встигла поділитися відвертими кадрами і записала чергові танці в напівпрозорій спідній білизні.

На відпочинку Брітні продовжила танцювати Фото: Іnstagram.com/britneyspears/

На одному з пляжних знімків Спірс зробила знімок своїх ніг, що висять у повітрі, і написала: "Я була благословенна!".

У лютому Брітні розлучилася зі своїм бойфрендом Полом Солізом. Він вивіз усі свої речі з будинку Спірс у районі Лос-Анджелеса, де вони жили разом.

Стосунки пари ніколи не були простими. У травні 2024 року Спірс і Соліз побилися в Chateau Marmont у Лос-Анджелесі, і на місце події викликали швидку допомогу, хоча нікого не відвезли в лікарню.

Спірс почала зустрічатися з Полом, який раніше мав проблеми із законом, 2023 року, після розлучення із Семом Асгарі.

Раніше Фокус писав, що Брітні Спірс похвалилася облізлим манікюром і розповіла про своє схуднення.