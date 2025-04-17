У Британії пішла з молотка раритетна обкладинка культового альбому Nirvana

На аукціоні Wessex Auction Rooms у британському графстві Вілтшир продали надзвичайно рідкісну обкладинку платівки альбому Nevermind рок-гурту Nirvana.

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Про це повідомляє ВВС.

Особливість обкладинки в тому, що на ній розписалися всі учасники гурту – соліст Курт Кобейн, басист Кріс Новоселіч та ударник Дейв Ґрол (нині – фронтмен гурту Foo Fighters).

Раритет обійшовся покупцеві в 18 600 фунтів стерлінгів (понад 21 700 євро).

Саме альбом Nevermind1991 року став для Nirvana проривним – він розійшовся усім світом мільйонними накладами.

До речі, обкладинку музиканти підписали для одного з фанатів під час концерту у Бристолі в межах європейського турне Nevermind. Крім Британії, вони тоді виступили в Німеччині та Італії.

Аукціоніст Мартін Гьюз назвав платівку з автографами ""ймовірно, найкращим таким екземпляром на ринку" та "мрією колекціонера". Він також зауважив, що має особливі почуття до неї, адже сам є мешканцем Бристоля.

Нагадаємо, раніше альбом Nevermind фігурував і у судовому позові. На обкладинці було зображено оголене немовля, що пливе за доларовою банкнотою на риболовецькому гачку. Позов до суду подав проти музикантів Nirvana Спенсер Елден, чиє фото було використано для обкладинки. Він стверджував, що це дитяча порнографія, і вимагав компенсацію.

Проте суд відхилив позов Елдена – мовляв, він звернувся із заявою про дитячу порнографію надто пізно.