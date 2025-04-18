"Я знала": Демі Мур зізналася, що відчула, коли не отримала "Оскар" (фото, відео)

У Демі Мур було передчуття, що Майкі Медісон здобуде перемогу за найкращу жіночу роль на церемонії вручення "Оскар-2025" за кілька хвилин до того, як було названо ім’я зірки фільму "Анора".

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Про це пише Time.

Демі Мур не отримала статуетку на "Оскарі-2025"

Зірка "Субстанції" зізналася, що її охопило передчуття під час рекламної паузи безпосередньо перед моментом оголошення переможниці.

62-річна Демі Мур могла забрати додому трофей після того, як виграла всі основні нагороди, крім BAFTA, напередодні церемонії "Оскар".

Втім, 25-річна Медісон, зірка фільму "Анора", стала переможницею в ніч на 3 березня.

"Я нахилилася і прошепотіла своєму менеджеру: "Я думаю, що отримає Майкі", — пригадала Мур.

"Я не знаю, чому я знала, але я знала", – додала вона.

Попри розчарування, Демі Мур наполягала, що в той момент вона почувалася "такою зосередженою та спокійною".

"Я не почувалася роздратованою. Я не відчувала нічого такого", — зазначила колишня дружина Брюса Вілліса.

Демі Мур у фільмі "Субстанція" Фото: Скрин відео

Попри її коментарі про спокій, джерела казали, що Мур не могла "не почуватися з розбитим серцем".

"Демі дуже важко сприймає цю втрату, тому що вона відчувала, що це нарешті її шанс забрати додому нагороду "Оскар", — розповіло джерело.

Незважаючи на те, що акторка була "в захваті від Майкі та всіх інших жінок, номінованих на цю нагороду", це не означало, що вона не відчула "велике розчарування, не почувши свого імені".

А після основної церемонії нагородження Демі Мур уникала Медісон на вечірці Vanity Fair.

Після отримання статуетки Майкі Медісон, яка зіграла секс-працівницю Анору, яка закохалась у сина російського олігарха, сказала: "Я також хочу ще раз визнати та вшанувати спільноту секс-працівників. Я буду й надалі підтримувати і бути союзником. Усі неймовірні люди, жінки, яких я мала честь зустріти з цієї спільноти, були одним із найяскравіших моментів цього неймовірного досвіду".

Майкі Медісон Фото: Getty Images

"Анора" також стала найкращим фільмом вечора. Окрім цього, картину визнали в категоріях — "Найкраща режисерська робота", "Найкращий оригінальний сценарій", "Найкращий монтаж фільму". Зокрема, у стрічці знялися російські актори — Марк Ейдельштейн і Юрій Борисов.

Нагадаємо, що Демі Мур сказала після того, як Майкі Медісон отримала статуетку "Оскар-2025".

Також Фокус писав про те, як ведучий "Оскару-2025" Конан ОʼБраєн висміяв фільм "Анора", у якому знялися російські актори.