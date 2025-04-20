66-річна Мадонна відзначила Великдень у компанії дітей і 28-річного коханця (фото)

Американська співачка Мадонна провела свята в колі найближчих людей — своїх дітей і молодого бойфренда Акіма Морріса, якому 2 травня виповниться 29 років.

Related video

Відповідними фото знаменитість поділилася на сторінці в Instagram.

Зірка вирушила до Лондона, одягнувши з цієї нагоди короткі шорти, боді, що більше нагадувало спідню білизну, колготки в сітку, масивні черевики. На плечі вона накинула блейзер. Коли ж Медж вийшла на вулицю, то додала до образу теплу спортивну кофту на блискавці і пуховик з хутряним капюшоном.

На знімках, якими артистка поділилася з майже 20 млн своїх підписників, вона позує в товаристві прийомних дочок, 12-річних Естер і Стелли, сина Рокко з його картиною і сидить на колінах у свого молодого коханця.

"Великодні вихідні виглядали так. Провели час із друзями та родиною, подивилися, як "Челсі" програє "Легії" Варшава. І побачили виступ неймовірної артистки на ім'я Self-Esteem", — підписала вона фотографії.

Найстаршої доньки, Лурдес, зі співачкою не було, як і її двох прийомних дітей — Мерсі Джеймс і Девіда, однак це не завадило їй насолодитися великодніми святами на Туманному Альбіоні.

Із футболістом Акімом Морріссом Мадонна вперше з'явилася на публіці 2022 року. Він позував із нею у фотосесії для журналу Paper Magazine. Свої стосунки вони перестали приховувати у 2024-му, і артистка часто публікує спільні фото в соцмережі, причому часто не соромиться демонструвати дуже особисті кадри.

Морріс народився на Ямайці. Він отримав ступінь політології та державного управління після навчання в Університеті Стоуні Брук з 2014 до 2017 року. Свого часу хлопець Мадонни грав у футбол, а також був нападником футбольного клубу Oyster Bay United.

Раніше Фокус писав про те, що Мадонна помирилася з Елтоном Джоном після десятиліть ворожнечі.