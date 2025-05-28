Повторила "Греммі": Б'янка Цензорі знову публічно роздяглася (фото)

30-річна Б'янка Цензорі, дружина скандального репера Каньє Веста, знову збентежила публіку порцією фото, на яких постала в умовному одязі, що складається з топа-сітки і прозорих капронових колготок.

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Відповідні фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На трьох знімках вона позує тільки у двох згаданих предметах гардероба і сріблястих туфлях, широко розставивши ноги. Більше нічого з одягу на ній немає. Цензорі розпустила своє волосся і додала до образу сонцезахисні окуляри.

Сторінка знаменитості, на яку підписані майже пів мільйона людей, стала для неї майданчиком, де вона без сорому демонструє своє тіло, не побоюючись наслідків. На відміну від публічних виходів, тут їй загрожує у кращому разі бан, але не штраф.

Б'янка Цензорі знову зняла із себе все зайве Фото: biancacensori/instagram

Найвідомішим оголенням Б'янки на сьогодні залишається її поява на червоній доріжці премії "Греммі", де вона зняла шубу, поставши в абсолютно прозорій сукні, під якою не було абсолютно нічого. Пару одразу ж виставили за двері, але вихід Цензорі не тільки затьмарив престижну музичну подію, а й змусив весь світ обговорювати тіло дівчини, яке вона виставила напоказ.

Б'янка Цензорі та Каньє Вест на Греммі 2025 Фото: Getty

Не так давно Б'янка оскандалилася в Іспанії, коли вийшла на вулицю в одній пов'язці на стегнах, яка прикриває все спереду, але не залишає жодного простору уяві ззаду. Місцеві жителі обурилися подібним зовнішнім виглядом австралійки і дивуються, чому її досі не заарештували або хоча б не оштрафували за неналежну поведінку.

Цензорі одружена з Вестом уже понад два роки, і зовсім нещодавно пара виявилася втягнута в чутки про подружні негаразди. Після неврівноважених і образливих тирад Каньє в соціальних мережах вони на деякий час розлучилися, перш ніж знову возз'єднатися в Іспанії.

Репер уперше відверто розповів про проблеми в шлюбі в пісні, присвяченій своїй дружині, зізнавшись, що стежив за нею, а зараз не знає, де вона перебуває.

Після того як пара засвітилася в Європі, з ними все частіше можна побачити молодшу сестру Цензорі, Анжеліну.

Раніше Фокус писав, що:

Б'янка Цензорі придумала, як врятувати шлюб із Каньє Вестом. Одним із способів зробити це вона бачить народження спільної дитини. Дівчина вважає чоловіка хорошим батьком, який заспокоюється і стає кращим в оточенні дітей.

Кім Кардаш'ян звільнила Б'янку після того, як дізналася, що її чоловік небайдужий до австралійки. Про це стало відомо через кілька років після розлучення світської левиці та репера.

Ми також розповідали, як скандальний вихід Б'янки на "Греммі" вплинув на її стосунки з Вестом.