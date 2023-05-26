5 міфів про волосся, в які ви досі вірите

Ви все ще думаєте, що стрижка допоможе волоссю зростати швидше? Настав час дізнатися правду про зростання і випадання волосся, сивину та багато іншого.

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Ви здивуєтеся, дізнавшись, скільки міфів, пов'язаних з волоссям, вам весь час нав'язували, а ви в них вірили. Про це пише Prevention

Міф №1: Часте миття голови призводить до випадання волосся

Правда: після миття ви помічаєте волосся в стоці ванної кімнати, але це не пов'язано з процесом миття. Кожна волосинка на вашій голові проходить стадії зростання, відпочинку та випадання, пояснює Джеффрі Бенабіо, доктор медичних наук, дерматолог Kaiser Permanente у Сан-Дієго.

Близько 10% волосся постійно перебувають у фазі випадання. Якщо мити волосся шампунем рідше, деякі з них залишаться на місці за рахунок зменшення тертя, але найближчим часом вони все одно випадуть. "Рідкісне миття не змінює кількість волосся у фазі випадання і не зменшує кількість волосся, яке випадає в середньому кожен день", — говорить доктор Бенабіо. Тому, якщо ви якийсь час не мили голову, то можете побачити досить велику кількість волосся, що випало. Але так відбувається тільки тому, що раніше у них просто не було шансу випасти.

Міф №2: Наявність лупи означає, що у вас суха шкіра голови.

Правда: наявність лупи сигналізує про запалення, а не сухість. Запальні процеси, такі як псоріаз, екзема та алергічний дерматит, можуть викликати лущення, за словами Нави Грінфілд, доктора медичних наук із Schweiger Dermatology у Нью-Йорку. Найбільш поширеною причиною лупи є себорейний дерматит, що викликаний поєднанням запалення та розростання дріжджів на шкірі голови, але може посилюватися через стрес, деякі ліки та деякі стани, як хвороба Паркінсона. Щоб позбавитися лупи, почніть часто мити волосся — по можливості щодня — спеціальними шампунями проти лупи. Якщо це не допоможе, слід звернутися за консультацією до дерматолога.

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МІФ № 3: Стрес чи страх можуть зробити вас сивими за одну ніч.

Правда: стрес може спричинити сивину, але на це підуть місяці. Це пов'язано з тим, що раптовий сильний стрес (наприклад смерть, серйозна операція або серйозне захворювання) може пошкодити клітини меланоцитів, які виробляють пігмент волосся. Але ці клітини розташовані глибоко під шкірою голови, тому до появи сивини пройде кілька місяців, каже Адам Фрідман, доктор медичних наук, завідувач кафедри дерматології у Школі медицини та охорони здоров'я Університету Джорджа Вашингтона у Вашингтоні, округ Колумбія. Крім того, гіпотиреоз та дефіцит B12 можуть посилити посивіння, спричинене стресом.

Міф № 4: стрижка може допомогти волоссю рости швидше

Правда: на жаль, стрижка не змусить ваше волосся рости швидше. Ріст волосся виходить з фолікула під поверхнею шкіри голови, тому, незважаючи на те, що стрижка волосся може зробити його густішим та об'ємнішим, вона ніяк не впливає на ріст. У середньому, щомісяця волосся відростає приблизно на 2 см, але довжина його залежить від генетично обумовлених циклів росту волосся, говорить Елізабет Бахар Хушманд, доктор медичних наук, дерматолог з Далласа. Якщо ви дбатимете про своє волосся, воно буде виглядати краще, але ви ніяк не зможете прискорити цикл їхнього росту.

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Міф №5: Для сухого, ламкого та тьмяного волосся потрібні вітаміни

Правда: щоб волосся було більш блискучим та здоровим, потрібно усунути фактори, які йому шкодять. Якщо це фізичні пошкодження, відмовтеся від гарячого укладання, плавання без шапочки, тугих зачісок та частого фарбування. Якщо у вас недостатня вага, ви різко схудли або їсте дуже мало білка, вам може допомогти корекція раціону. Додавання здорових жирів та продуктів з високим вмістом вітамінів групи В (таких, як лосось, листова зелень, яйця, червоне м'ясо та бобові) також може допомогти, каже Брук Алперт, доктор медичних наук, засновник B Nutritious у Нью-Йорку. Що стосується дії біотину, то "існує мінімальна кількість доказів стосовно того, що біотин сприяє росту волосся".

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Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.