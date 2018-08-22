В Украине появятся приюты для жертв домашнего насилия

Такие приюты будут создавать местные власти

В среду, 22 августа, Кабинет Министров на своем заседание принял постановление, согласно которому в Украине планируется создание приютов для лиц, пострадавших от домашнего насилия и/или насилия по признаку пола. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Основной целью создания таких приютов является предоставление пострадавшим лицам места безопасного временного пребывания и комплексной помощи: психологических, социально-бытовых, социально-медицинских, информационных, юридических и других услуг.

Приюты будут создаваться местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в соответствии с потребностями территориальной общины.

"Реализация принятого Кабинетом Министров Украины постановления будет способствовать внедрению в национальное законодательство международных стандартов в сфере оказания помощи жертвам насилия, совершенствованию системы социальной защиты пострадавших от домашнего насилия и насилия по признаку пола, внедрению в территориальных общинах новых услуг для таких лиц", - говорится в сообщении.

Своевременное получение в приютах качественных социальных и реабилитационных услуг жертвами домашнего насилия будет способствовать восстановлению их социальных функций, морального, психического и физического здоровья.

Напомним, 6 декабря 2017 года украинский парламент принял в целом законопроект о противодействии домашнему насилию. Соответствующим законопроектом вносятся изменения в ряд статей Уголовного кодекса Украины и Уголовного процессуального кодекса Украины.