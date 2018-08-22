Патрульного и его напарника, погибших возле мэрии Харькова, наградили орденами "За мужество"

Президент Украины Петр Порошенко своим указом наградил харьковских патрульных полицейских Александра Ростовского и его напарника Дмитрия Кириенко, погибших в результате стрельбы возле горсовета, орденами "За мужество".
Об этом говорится в указе президента №235 от 22 августа.
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Патрульные награждены за личное мужество, проявленное в борьбе с преступностью, самоотверженное выполнение служебного долга.
Напомним, в ночь на понедельник, 20 августа, в помещение городского совета Харькова ворвался неизвестный мужчина и открыл стрельбу. В результате перестрелки был ранен охранник и полицейский, который позже скончался в больнице. Нападавшего застрелили. Позже в крови стрелка обнаружили алкоголь.