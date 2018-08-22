В центре Киева произошла авария с участием военной техники, которая двигалась на репетицию парада ко Дню независимости.



Об этом в среду, 22 августа, сообщает 112 Украина.





Отмечается, что танк перестал двигаться посреди дороги. Это произошло на перекрестке улиц Маршала Рыбалко и Черновола.

По информации очевидцев, танк стоял посреди улицы около двух часов и периодически дымился.



Ранее Фокус писал, что в историческом центе Киева на Подоле зенитная установка Бук врезалась в здание бизнес-центра Astarta, который расположен на улице Ярославской, 58.