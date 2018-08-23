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Главная » Украина » СБУ обнаружила "крота" в своих рядах

СБУ обнаружила "крота" в своих рядах

СБУ обнаружила "крота" в своих рядах
Фото: Марс планета

Агент находится под арестом

23.08.18 1766
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СБУ обнаружила в своих рядах вражеского агента. Об этом заявил глава службы Василий Грицак, передает Радио Свобода.

"Мы обнаружили в своих рядах, так сказать, "крота". Этого "крота" отработали, задержали, отдокументировали. Избрана мера пресечения - содержание под стражей", - рассказал Грицак.

По его словам, задержанного сотрудника СБУ арестовали 18 августа.

"У нас в работе есть еще очень много дел, к сожалению, по которым мы проверяем на возможную причастность к работе на российские спецслужбы как сотрудников Службы безопасности, так и других граждан Украины, которые работают или служат в других учреждениях и военизированных формированиях", - добавил глава СБУ.

Напомним, у сотрудников СБУ есть вопросы к освобожденному из российской колонии крымчанину Александру Костенко, которые будут ему заданы. 

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