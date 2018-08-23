Один военный погиб и один ранен за сутки на Донбассе

В течение текущих суток, 23 августа, погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины.
Об этом говорится в утренней сводке пресс-службы операции Объединенных сил.
За прошедшие сутки, 22 августа, один военнослужащий получил ранения. Боевики 24 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе с применением запрещенного тяжелого вооружения.
Боевики осуществляли обстрелы в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Екатериновка, Опытное, Пески, Марьинка, Старогнатовка, Гнутово, Павлополь, Лебединский, Водяное. Вблизи Гнутово оккупанты обстреляли позиции Объединенных войск из артиллерии калибра 122 мм. Также применили 120 мм минометы в районе Крымского и 82 мм минометы вблизи Песков.
Боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи Новотошковское, Крымского, Старогнатовка и Водяного.
По данным разведки, один боевик погиб.
Напомним, ОБСЕ зафиксировала на Донбассе российские Грады. Вооружение размещено с нарушением линий отвода.