В четверг, 23 августа, в Киеве развернули самый длинный Государственный флаг, а в Днепре подняли его на рекордно высоком 72-метровом флагштоке.

В Киеве мероприятие началось в 8:00, сообщает Информатор. Длина флага — ровно 2700 метров. Каждые 100 метров символизируют каждый год независимости государства. Флаг развернули вдоль проспекта Николая Бажана от улицы Ларисы Руденко до Харьковской площади.

Фото: Информатор

В торжественном установлении рекорда приняли участие более полутысячи человек. Разворачивали и сворачивали рекордное знамя при помощи автомобиля с установленной на нем огромной катушкой.

В то же время в Днепре был поднят самый большой национальный флаг (12х18 метров) на рекордно высоком 72-метровом флагштоке. Об этом сообщает ТСН.

Участие в торжествах принял президент Петр Порошенко, председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, участники войны на Донбассе и жители города. Флаг поднимал Данил Маковей, лицеист Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, отец которого погиб при освобождении Донбасса от боевиков и российских военных.

По словам Петра Порошенко, в этом году впервые за всю историю государственный флаг подняли не в столице. Для этой цели специально выбрали Днепр, так как именно там умерла идея создания так называемой Новороссии.

Фото: Информатор

Напомним, 23 августа в Украине отмечается День Государственного флага Украины.