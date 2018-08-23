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Главная » Украина » В Украине большинство гражданских самолетов старше 20 лет

В Украине большинство гражданских самолетов старше 20 лет

В Украине большинство гражданских самолетов старше 20 лет
Фото: Интерфакс

В основном это самолеты несложной конструкции

23.08.18 74
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В Украине зарегистрировано 925 гражданских воздушных судов, из них примерно больше половины изготовлены более 20 лет назад.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные Государственной авиационной службы Украины.

"По состоянию на 16.08.2018 в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины было зарегистрировано 925 судов, примерно 577 воздушных судов старше 20 лет", - говорится в сообщении.

Большинство судов, изготовленных более 20 лет назад, - несложной конструкции (Як-18, Як-52, Ан-2, Ми-2), которые не используются для перевозки пассажиров.

Напомним, в мае Кабмин одобрил стратегию возрождения украинского авиапрома до 2022 года. Документ содержит комплекс мер, которые призваны исправить кризисную ситуацию в отрасли.

Также министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о сделке по закупке 55 вертолётов производства Airbus Helicopters общей стоимостью более 551 млн евро. Под закупку этой техники Франция предоставила Украине кредит, но в бюджете МВД предусмотрено всего 1 млрд грн на обновление вертолётного парка.

В то же время завод "Антонов" ищет покупателей своей продукции за рубежом. А украинские перевозчики успешно используют Boeing и Airbus.

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