Порошенко поблагодарил русскоязычных граждан Украины

Сегодня, в День государственного флага, президент Украины Петр Порошенко поблагодарил русскоязычных граждан за понимание усилий по развитию государственного языка.
Об этом он сказал во время выступления в Днепре, пишет Страна.
"Я хотел бы искренне поблагодарить русскоязычных граждан Украины за понимание и восприятие наших усилий по развитию государственного языка", - сказал президент.
Он отметил, что частота использования украинского языка по сравнению с 2014 годом выросла. "Он наполняет собой радио, телевидение, кинематограф, книжные магазины", - отметил Порошенко.
Напомним, в Украине вынесли на всеобщее обсуждение новую редакцию правописания.